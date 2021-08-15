Влітку, коли температура повітря підіймається до рекордних позначок, більшість людей полюбляють купатися у водоймах, споживати легку їжу (овочі та фрукти) та пити багато води. Проте саме ці звичні заняття здатні загрожувати нашому здоров’ю, адже можна легко підхопити ентеровірус.

Факти ICTV розкажуть, що таке ентеровіруси, чим вони небезпечні для людини та як уникнути зараження.

Що таке ентеровірус

Ентеровірусна інфекція (ЕВІ, ентеровірус) – це група гострих патологій травної системи, викликаних РНК-вірусами роду Enterovirus. Вона небезпечна тим, що має різновиди, які можуть клінічно проявлятися по-різному.

Нині нараховуються понад 70 типів збудників цього вірусу. Найбільш поширені ЕСНО, Коксакі А і В, 68, 69, 70, 71 типи ентеровірусів.

– Найчастіше ці віруси зустрічаються влітку. Ними можна заразитися під час контактування з хворим. Також він може потрапити до організму людини через немиті руки або ж водойму, якщо купатися та заковтнути води, – стверджує лікар-інфекціоніст Олена Луцька.

Спосіб передачі: водний, контактно-побутовий, харчовий, повітряно-краплинний. Заразитися можна від носія інфекції. Вірус потрапляє до організму через слизові ШКТ та верхні дихальні шляхи.

Збудники ентеровірусної інфекції стійкі в навколишньому середовищі та можуть довго зберігатися у стічних водах, відкритих водоймах, предметах побуту, продуктах харчування (молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди). Але вони швидко гинуть під час термічної обробки.

– Ентеровіруси найбільш поширені серед дітей (від 3 до 6 років). Адже саме вони більше контактують із поверхнями, все тягнуть до рота. Але дорослі теж можуть хворіти, – зазначила спеціаліст.

Клінічні прояви ентеровірусів

увеїт (вражає зорову систему);

гепатит (викликає патологічні ураження печінки);

катаральна (протікає з характерними ознаками ГРВІ);

паралітична (розвиваються парези та паралічі);

ентеровірусна лихоманка (основна ознака – висока температура тіла);

ентеровірусна екзантема (із характерними плямистими або плямисто-папульозними висипами на обличчі й тілі);

епідемічна міалгія (для даної форми характерний гострий, схожий на напади м’язовий біль);

герпетична ангіна (з’являються папули та везикули на слизовій оболонці ротової порожнини);

менінгіт (розвивається менінгеальний синдром);

міокардит (характеризується ураженням серця).

Лікарі поділяють перебіг захворювання на легку, середню та важку стадії.

Симптоми

– Серед дітей часто зустрічається синдром рука, нога, рот, висока температура, головний біль, діарея, висип на обличчі, стопі, також може виникати стоматит, – каже лікар.

Ентеровіруси з роду Коксакі здатні уражати глотку, шкіру, міокард і оболонки головного мозку. А ECHO-віруси розмножуються в тканинах печінки, міокарді, епідермісі, оболонках головного мозку, легень і наднирниках.

За словами інфекціоніста, кожна дитина переносить хворобу по-різному. Виникнення ускладнень пов’язане із взаємодією вірусу та організму людини. Якщо у людини ослаблений імунітет, хвороба протікатиме важко, можливі ускладнення. Важка форма може супроводжуватися вираженою інтоксикацією, діти можуть не їсти й не пити через біль та виразки у роті. Але якщо імунітет сильний, пацієнт одужає швидко.

Діагностика

Якщо у дитини чи дорослого виникли вищеназвані симптоми, варто одразу звернутися до лікаря.

– Діагноз лікар ставить під час огляду пацієнта. Якщо у пацієнта легка форма хвороби, додатково кров та сечу на аналіз не потрібно здавати, – каже спеціаліст.

Проте якщо у людини є ознаки ускладнення, для ентеровірусів характерні міокардит та менінгіт, то всі відповідні аналізи призначатиме лікар.

– У такому випадку важливо визначити, чи може бути ускладнення, і чи є ознаки, адже цим ентеровіруси і небезпечні. Якщо все вчасно виявлено, то менше ризиків для життя людини, – додала лікар.

Лікування

За словами інфекціоніста, вакцини проти ентеровірусу не існує. Всі хвороби, які вони викликають, лікують симптоматично.

– Під час лікування перед нами стоїть завдання – знеболити, не дати зневоднитися пацієнту, та зробити так, щоб він їв морозиво. Останнє допомагає, якщо у роті є виразки, – каже Луцька.

Для знеболення лікарі рекомендують парацетамол або ібупрофен. Але лікування завжди обирається індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням ступеню тяжкості його стану, форми та локалізації патологічного процесу.

Зазвичай пацієнт із легкою формою одужує протягом тижня, але все залежить від особливостей організму.

Профілактика

дотримуватися правил особистої гігієни;

уникати купання у відкритих водоймах, де купання заборонене (також слід відмовитися від купання в місцях, які вам не знайомі);

обробляти продукти перед вживанням;

регулярно проводити вологе прибирання;

провітрювати приміщення мінімум два рази на день.

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