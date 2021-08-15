За останню добу в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 50, медпрацівників – 5). Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
За добу госпіталізували 569 українців та зафіксували 17 смертей від небезпечного захворювання. Однак 238 людям вдалося подолати коронавірус.
За весь період пандемії 2 265 912 українців захворіли на Covid-19. Водночас померло 53 255 українців на території країни. Проте 2 196 827 громадян успішно вилікувалися від хвороби.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза)
Київ – 87/1659
Вінницька – 32/884
Волинська – 8/301
Дніпропетровська – 58/3088
Донецька – 32/442
Житомирська – 30/416
Закарпатська – 0/275
Запорізька – 20/629
Івано-Франківська – 60/199
Київська – 42/2372
Кіровоградська – 2/1026
Луганська – 11/347
Львівська – 16/1458
Миколаївська – 20/692
Одеська – 59/6324
Полтавська – 8/1560
Рівненська – 3/265
Сумська – 6/344
Тернопільська – 49/1051
Харківська – 53/2277
Херсонська – 32/1306
Хмельницька – 5/462
Черкаська – 10/1045
Чернівецька – 34/442
Чернігівська – 18/913
За добу здійснили 30 798 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 456, методом ІФА – 2 494) та 12 848 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь період пандемії провели 11 667 597 ПЛР-тестувань.