За останню добу в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 50, медпрацівників – 5). Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

За добу госпіталізували 569 українців та зафіксували 17 смертей від небезпечного захворювання. Однак 238 людям вдалося подолати коронавірус.

За весь період пандемії 2 265 912 українців захворіли на Covid-19. Водночас померло 53 255 українців на території країни. Проте 2 196 827 громадян успішно вилікувалися від хвороби.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза)

Київ – 87/1659

Вінницька – 32/884

Волинська – 8/301

Дніпропетровська – 58/3088

Донецька – 32/442

Житомирська – 30/416

Закарпатська – 0/275

Запорізька – 20/629

Івано-Франківська – 60/199

Київська – 42/2372

Кіровоградська – 2/1026

Луганська – 11/347

Львівська – 16/1458

Миколаївська – 20/692

Одеська – 59/6324

Полтавська – 8/1560

Рівненська – 3/265

Сумська – 6/344

Тернопільська – 49/1051

Харківська – 53/2277

Херсонська – 32/1306

Хмельницька – 5/462

Черкаська – 10/1045

Чернівецька – 34/442

Чернігівська – 18/913

За добу здійснили 30 798 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 456, методом ІФА – 2 494) та 12 848 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь період пандемії провели 11 667 597 ПЛР-тестувань.