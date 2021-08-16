Група вчених низки науково-дослідних центрів в США виявила, що створене ними антитіло на 99,9% ефективне в уловлюванні людських сперматозоїдів. Йдеться про розробку протизаплідних антитіл як альтернативи гормональним формам жіночої контрацепції.

Сучасна наука дала жінкам два основних варіанти запобігання небажаній вагітності: презервативи або ВМС, а також гормони, що вводяться у вигляді ін’єкцій або таблеток. Але, як відзначають дослідники, у всіх цих варіантів є недоліки, які призводять до проблем у жінок. Тому вчені шукали третю альтернативу – використання антитіл.

Попередні дослідження засвідчили, що певні антитіла в піхві деяких жінок можуть зробити їх безплідними. Минулого року дослідники отримали деякі з цих антитіл від жінок-добровольців і згодом видалили антигензв’язувальні компоненти.

Потім вони використовували ці компоненти для створення антитіла IgG, яке показало схильність до зв’язування зі спермою.

Дослідники перевірили здатність клітин IgG залучати і зв’язуватися зі сперматозоїдами в чашці Петрі і виявили, що вони в 10 разів краще вловлюють сперматозоїди, ніж вихідні антитіла, взяті у жінок-добровольців.

У другій частині своєї роботи дослідники вводили розчини, що містять антитіла IgG, в піхву кільком вівцям. Потім ввели ін’єкції людської сперми. Через дві хвилини після цієї процедури було зібрано зразки з піхви овець, щоб підрахувати, скільки рухливих сперматозоїдів залишилося. Було виявлено зниження кількості рухливих сперматозоїдів на 99,9% порівняно з контрольними групами.

Дослідники відзначають, що потрібна додаткова робота, щоб визначити, чи може їхня методика стати третім методом контрацепції для жінок в майбутньому. Наступного разу вони планують з’ясувати, чи будуть створені ними антитіла працювати так само ефективно в піхві людини.