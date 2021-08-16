Отхматдит шукає волонтерів для прибирання відділення реанімації після ремонту. Закладу не вистачає рук для проведення таких робіт, тому вони бажають долучити добровольців.

Так, у прибиранні дитячої лікарні уже взяли участь волонтери з ІТ-компанії.

Разом з працівниками закладами вони помили нове відділення нейрохірургії та анестезіології після ремонту.

Загалом небайдужі фахівці прибрали 1,1 тис. кв. м.

Завдяки цьому нова операційна, просторна реанімація та сучасні палати уже готові приймати пацієнтів.

Big wash. Охматдит шукає волонтерів для прибирання нових приміщень / 7 фотографий

Нині продовжується роботи у новому корпусі Охматдиту. За словами очільника Міністерства охорони здоров’я України Віктора Ляшка, заклад має повноцінно запрацювати уже у 2021 році.

Водночас для лікарні планують закупити нове обладнання. Рішення ухвалили під час засідання уряду 14 липня. Його можуть придбати за допомогою переговорних процедур, це значно пришвидшить процес дообладнання нового корпусу.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: Прес-служба Охматдиту