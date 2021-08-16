Чи є у чиновників від охорони здоров’я конкретні плани дій боротьби з майбутніми варіантами Covid-19, перед якими виявляться безсилими нинішні вакцини? Адже, як попереджають науковці, такий результат може відкинути нас у битві з пандемією на рік назад або навіть більше.

Так, в нещодавніх документах, підготовлених урядовою науково-консультативною групою з надзвичайних ситуацій Великої Британії (Sage), пріоритет все ж надається продовженню роботи над новими вакцинами проти Covid-19, які знижують передачу інфекції більшою мірою, ніж нинішні уколи.

Також на порядку денному – створення більшої кількості підприємств з виробництва вакцин, а також лабораторні дослідження для прогнозування еволюції варіантів Covid-19.

– Це не сильно відрізняється від планування, яке необхідно проводити між пандеміями. Адже новий штам Covid-19 може виявитися якісно новим вірусом, перед яким наш імунітет буде безсилим, – визнав член Sage і лідер урядової групи моделювання Covid-19 професор Грем Медлі.

За його словами, перевага полягає в тому, що ми знаємо, що можемо створювати вакцини проти цього вірусу – і створювати доволі швидко. Недолік у тому, що ми повернемося до тієї ж ситуації, в якій були рік тому, залежно від того, наскільки сильно новий варіант вплине на імунітет.

– Малоймовірно, що новий вірус повністю вислизне від імунітету, що залишився від минулої інфекції або вакцинації, – вважає член урядової групи моделювання SPI-M Марк Багуелін.

Вчений висловив упевненість, що деякий імунітет все ж має зберегтися, принаймні якщо йдеться про найважчі результати, як-от смерть або госпіталізація. Найімовірніше, ми зможемо оновити наявні вакцини, доєднавши до них новий штам. Але на таку роботу підуть місяці, і це означає, що, можливо, доведеться повторно ввести обмеження, якщо існуватиме значний ризик для здоров’я населення.

Тим часом міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід закликав старших підлітків не зволікати.

– Прищепіться якомога швидше, щоб ми могли продовжувати безпечно жити з цим вірусом і користуватися нашими свободами, надаючи собі, своїй родині і своїй спільноті необхідний їм захист, – закликав він молоде покоління напередодні початку навчального року.

На думку вчених країни, в довгостроковій перспективі необхідно проводити систематичне розслідування того, що пішло не так, чому пандемія була схожа на барієвий порошок, який виявив стільки недоліків у суспільстві.

Ми більше не можемо прикидатися, що не знаємо про них. Це був оглушливо тривожний сигнал. І потрібно переконатиися, що ми не натискаємо кнопку повтору сигналу.