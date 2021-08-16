За його словами ревакцинація відбудеться через рік після введення базових щеплень.

В Україні планують запровадити повторну вакцинацію населення від коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

– Допоки ми не розглядаємо бустерну дозу як альтернативу повному циклу ревакцинації через рік. Тобто базова стратегія, обрана нами, – це ревакцинація через рік після завершення базового курсу щеплення, – зазначив Кузін.

В МОЗ очікують на результати клінічних досліджень або випробувань, адже хочуть подивитися скільки переваг буде давати введення бустерної дози.

Також санлікар розповів, що в Україні дозволено поєднувати препарати від коронавірусу Pfizer та Moderna. Змішати вакцини можна, коли перша доза була отримана векторною вакциною AstraZeneca, тоді друге щеплення може бути зроблене мРНК-вакциною.

– Це виключно рішення лікаря, і воно може прийматися лише за чітко визначених умов. Наприклад, коли на перше введення вакцини пацієнт відреагував нестандартно і була зафіксована несприятлива подія після імунізації, – додав Кузін.

Лікар повинен видати відповідний медичний висновок, що друга доза має бути введена альтернативна. Цей медичний висновок є підставою, щоб була зроблена заміна вакцини під час другого введення. Другий випадок, це коли людина отримала першу дозу за кордоном, повернулася в країну, і в країні немає такої ж вакцини.

Санлікар розповів, що в Україні вже готуються до нового спалаху коронавірусу, який очікують у жовтні-листопаді. Нині навантаження на систему охорони здоров’я є контрольованим.