16 серпня – День чоловічої краси, або День догляду за собою для чоловіків. Останнім часом представники сильної статі дедалі частіше почали приділяти увагу своїй зовнішності, щоб залишатися молодими і красивими. А послуги для чоловіків у салонах краси є звичайною справою.

Факти ICTV з’ясували, які б’юті-послуги найпопулярніші серед українських чоловіків.

За стильною стрижкою – до барбера

Усі чоловіки користуються послугами перукаря, щоб мати охайний вигляд. Однак деякі хочуть мати вигляд не лише акуратний, але й стильний.

У цьому їм допомагають барбери.

– Зараз все частіше почали просити складніші та модні стрижки, із різною довжиною волосся, з чубчиком, з проділами. Стрижуться двічі на місяць, щоб волосся надто не відростало, – говорить барбер із Харкова Олександр Гриненко (Grinya44).

Популярні нині стрижки – кроп, цезар, бокс або напівбокс, мілітарі-британка, канадка.

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Також українські чоловіки доглядають за своєю бородою.

– Популярна послуга – камуфляж бороди. Це фарбування, його роблять ті, у якого рідке волосся або є сивина, – додає Олександр Гриненко.

Крім того, чоловіки почали просити видаляти волосся у зоні перенісся і у носі. Ще одна популярна послуга – видалення сірки з вух.

За молодістю – до косметолога

Користуються українські чоловіки і послугами косметолога. А останнім часом почали звертатися до них все частіше.

– Чоловіки, звичайно ж, звертаються рідше, аніж жінки, їх приблизно 30% від загальної кількості клієнтів. Але косметологічні послуги стають дедалі популярнішими серед них, – каже київський косметолог Ірина Алексєєва.

Найчастіше вони роблять ботокс зони чола і міжбрів’я.

– Чоловіки за своїм типом міміки – гіперкінетики. У них активні фронтальні м’язи чола, тому часто з’являються горизонтальні зморшки на лобі. Ботокс цієї зони – дуже популярна послуга. Проте гусячі лапки вони часто не прибирають, очі колоти бояться, – додає косметолог.

Коректують також щоки.

– З часом зникає медіальний жировий пакетик, через це з’являються носогубні складки, навислі валики над зоною носогубки. Вони приходять з цією проблемою. Вирішується вона за допомогою введення філерів, – пояснює експерт.

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Популярне і заповнення носослізної борозни. Звертаються чоловіки і з питаннями акне, просять допомогти з лікуванням проблемної шкіри або ж роблять чистку обличчя.

І якщо стрижуться вони двічі на місяць, то до косметолога ходять раз на рік.

За охайністю – до майстра манікюру

Чоловіки хочуть мати красиві та доглянуті руки, тому користуються послугами майстра манікюру.

– Для чоловіків важко вперше зробити манікюр, а потім вони “підсідають” швидше, аніж жінки, – каже майстер з Києва Кристина Коштей.

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Вони не покривають нігті, а роблять полірування.

– Люблять скрабуючий масаж наприкінці процедури. Після масажу вони – мої постійні клієнти, – додає майстер.

Стежать українські чоловіки і за фігурою та активно відвідують спортзали, басейни та різні секції. А ще – правильно харчуються, щоб довше залишатися здоровими та сильними.