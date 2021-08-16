В Україні очікують на новий спалах коронавірусу вже цієї осені, але він може розпочатися й раніше.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, у МОЗ очікують, що найближчими днями ситуація із захворюваністю погіршуватиметься.

– Минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно у жовтні-листопаді, – зазначив він.

Кузін стверджує, що зараз в Україні є усі можливості для того, щоб не допустити нового спалаху Covid-19. Він додав, що вакцинація дійсно захищає від важкого перебігу, тому чим більше людей вакцинуються, тим менше буде наслідків для системи охорони здоров’я та здоров’я людей.

– Від відповідальної поведінки кожного із нас залежить те, наскільки швидко ми будемо заходити в жовту, помаранчеву або червону зону. Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусу, так само ефективно діють і проти штаму Дельта, – каже санлікар.

Він пояснює, що збільшення захворюваності пов’язано з туристами та людьми, які поверталися з відпочинку, перетинали кордон і виїжджали у різних справах за межі країни. Тому в Україні ухвалили відповідні зміни, щоб знизити ризик поширення інфекції.

Раніше Кузін повідомив, що в Україні офіційно зафіксували вже 300 випадків штаму Дельта. У Києві зареєстровано 21 випадок.