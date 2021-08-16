Минула п’ятниця, 13 серпня, попри містику та забобони стала справжнім святом добра та краси, яке влаштували на території НДСЛ Охматдит батьки маленьких пацієнтів цього медичного закладу. Вони згуртувалися, щоб облаштувати тут затишну зелену зону, де можна було б проводити час із дітьми, особливо коли надворі тепло й сонячно.

Ініціатором створення скверу стала член Гільдії ландшафтних архітекторів України Юлія Рашковська, яка свого часу проходила обстеження в Охматдиті зі своєю дитиною. Вона ж зібрала команду з двадцяти таких самих небайдужих батьків, щоб разом облаштували зелену локацію.

– Два місяці тому я звернулася сюди зі своєю дитиною, якій потрібно було зробити обстеження. Доки чекали своєї черги, вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям. З’ясувалося, що на території геть немає місць, де можна було б присісти і перепочити. Втомлені мами або сідали просто на бордюри, або спиралися об стіни та вікна, – розповіла Юлія.

Завзятість жінки та її однодумців просто вражає. Адже для того, щоб досягти поставленої мети, їм довелося переконати і налагодити зв’язок із майже тридцятьма різними організаціями, які погодились безкоштовно забезпечити майбутній лікарняний сквер зеленими насадженнями, лавами, смітниками.

– Ми націлені на те, щоб лікувати дітей комплексно. Тобто піклуємося не тільки про своєчасну закупівлю ліків і обладнання, а й про красу і затишок як всередині лікарні, так і зовні, – відзначив у розмові з Фактами ICTV генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір.

За його словами, не тільки волонтери, а й медичний персонал закладу докладає всіх зусиль, щоб перебування в лікарні було максимально приємним, позитивним, комфортним.

Небайдужі батьки пацієнтів Охматдиту створили на території лікарні зелену зону / 4 фотографии

За планом навколо будівель Охматдит буде облаштовано близько 500 кв. м зеленої території. Минулої п’ятниці біля головного корпусу були висаджені рослини, спеціально підібрані саме для цієї локації. Але більша частина роботи ще попереду.

Організатори закликають всіх охочих і небайдужих підтримати їхню ініціативу. Контактні ресурси – Facebook-сторінки Jullia Rashkovska або Охматдит.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит