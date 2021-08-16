У дітей, народжених під час пандемії коронавірусу, фіксуються нижчі когнітивні здібності та рівень IQ.

Науковці провели дослідження, у якому взяли участь 672 дитини, 308 з них народилися до січня 2019 року, 176 – з січня 2019 до березня 2020 року, 188 – після липня 2020 року.

Згідно з результатами, середній рівень IQ учасників не перевищував 78. До пандемії цей показник у американських дітей був не менше 100.

Водночас чим нижчий рівень життя батьків та гірші умови, у яких доводилося жити дитині, тим більше це негативно впливало на її інтелектуальні, когнітивні, вербальні і рухові здібності.

Дослідники припустили, що це пов’язано зі стресом, у якому перебували батьки через вимушену самоізоляцію, фінансові труднощі під час пандемії коронавірусу. Він міг відобразитися на внутрішньоутробному розвитку малюків.

Вони заявляють, що тривога і депресія у матері під час вагітності можуть негативно впливати на її майбутню дитину і призвести до затримки моторного, когнітивного і поведінкового розвитку. Це відбувається під впливом гормонів стресу, зокрема кортизолу.

Джерело: medRxiv