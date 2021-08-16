Нині усі регіони Україні перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але станом на 15 серпня дві області не відповідають одному з показників цієї зони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, вже третій день поспіль показник динаміки рівня госпіталізації з коронавірусом перевищений у Полтавській області. Станом на 15 серпня він становить – 64,0%, а два дні раніше – 51,9% та 58,8%.

Також не відповідає зеленій зоні Рівненська область, де періодично показник госпіталізацій підвищується. Але протягом останніх двох днів ситуація з хворими у лікарнях у регіоні покращилася. 15 серпня було 51,5%, а днем раніше – 56,7%.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Станом на ранок 16 серпня в Україні за добу зафіксували 417 нових випадків Covid-19. Одужати вдалося 248 людям, а померли від ускладнень, які спричинив вірус, 14 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

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