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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Реакція на щеплення: імунолог розповів, що відбувається після уколу від Covid-19

вакцина, вакцинація

В Україні триває кампанія з вакцинації проти Covid-19.

Люди по-різному почуваються після щеплення від коронавірусу. Дехто нічого, окрім болю у місці уколу, не відчуває. У когось трохи підвищується температура. А хтось лежить один-два дні з високою температурою та лихоманкою.

Всі ці симптоми – прояви реакції організму на щеплення. І вони є нормальними, пояснює лікар-імунолог Федір Лапій.

Абсолютно не потрібно хвилюватися, якщо після вакцинації у вас з’явилися:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль;
  • біль у м’язах чи суглобах;
  • біль у животі;
  • нудота;
  • втомлюваність;
  • сонливість чи безсоння;
  • запаморочення.

Ці прояви проникнення інфекції до організму зникнуть за кілька годин або за день-два.

Якщо ж симптоми не проходять, а ваше самопочуття погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.

Найчастіше люди бояться виникнення тромбозу після щеплення. Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) розглянуло результати досліджень із цього приводу. Висновок такий: тромбоз потрібно внести до переліку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини Vaxzevria від компанії AstraZeneca.

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Однак вчені стверджують, що ризик виникнення тромбозу після коронавірусу у десятки разів вищий, аніж після вакцинації.

У багатьох людей самопочуття погіршується навіть від однієї думки про укол. А після нього страх відправляє такого пацієнта у нокдаун, тобто він може навіть втратити свідомість. Таким потрібно надавати допомогу миттєво.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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