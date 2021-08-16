В Україні триває кампанія з вакцинації проти Covid-19.
Люди по-різному почуваються після щеплення від коронавірусу. Дехто нічого, окрім болю у місці уколу, не відчуває. У когось трохи підвищується температура. А хтось лежить один-два дні з високою температурою та лихоманкою.
Всі ці симптоми – прояви реакції організму на щеплення. І вони є нормальними, пояснює лікар-імунолог Федір Лапій.
Абсолютно не потрібно хвилюватися, якщо після вакцинації у вас з’явилися:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
- лихоманка або озноб;
- головний біль;
- біль у м’язах чи суглобах;
- біль у животі;
- нудота;
- втомлюваність;
- сонливість чи безсоння;
- запаморочення.
Ці прояви проникнення інфекції до організму зникнуть за кілька годин або за день-два.
Якщо ж симптоми не проходять, а ваше самопочуття погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.
Найчастіше люди бояться виникнення тромбозу після щеплення. Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) розглянуло результати досліджень із цього приводу. Висновок такий: тромбоз потрібно внести до переліку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини Vaxzevria від компанії AstraZeneca.
Однак вчені стверджують, що ризик виникнення тромбозу після коронавірусу у десятки разів вищий, аніж після вакцинації.
У багатьох людей самопочуття погіршується навіть від однієї думки про укол. А після нього страх відправляє такого пацієнта у нокдаун, тобто він може навіть втратити свідомість. Таким потрібно надавати допомогу миттєво.