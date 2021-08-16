Коронавірус в Києві

У Києві – один із найвищих показників добового приросту хвороби. За останню добу в столиці підтвердили 59 нових випадків Covid-19.

Госпіталізовано 18 киян з коронавірусною інфекцією. А також 65 осіб з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 47 осіб.

В Україні

Штам Дельта продовжує поширюватися в Україні, хоча усі регіони все ще у зеленій зоні.

У дитячому таборі Молода Гвардія під Одесою стався спалах коронавірусу. Захворіли 43 дитини і двоє дорослих. Табір закрито на карантин.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, у разі значного підвищення рівня захворюваності діятиме адаптивний карантин – поетапне зонування регіонів залежно від рівня епідеміологічної небезпеки. Про це він сказав на зустрічі із членами Спілки українських підприємців.

Представники МОЗ інформували підприємців про те, що під час карантину мають намір ввести послаблення для окремих закладів, якщо 80% і більше колективу підприємства буде вакциновано.

Школам і вузам не знадобиться переходити на онлайн-режим, якщо більше 80% педагогічного персоналу буде вакциновано.

Щодо ТРЦ – тим, хто хоче їх відвідати, потрібно буде записатися на конкретний час. При цьому треба бути повністю вакцинованим.

Так, в Україні прогнозують новий спалах коронавірусу вже восени, але він може трапитися й раніше.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, у Міністерстві охорони здоров’я очікують, що найближчими днями ситуація з захворюваністю буде погіршуватися.

Але в Україні є всі можливості для того, щоб не допустити нового спалаху Covid-19, сказав головний санлікар. Він додав, що вакцинація дійсно захищає від тяжкого перебігу, тож чим більше людей вакцинується, тим менше буде навантаження на систему охорони здоров’я.

Зараз ситуація контрольована. За словами Ігоря Кузіна, в лікарнях зайнято близько 7% місць, які виділені для Covid-хворих. Реанімаційні ліжка зайняті на 13%, ліжка із киснем – на 9%, апарати штучної вентиляції легенів – на 3%.

У світі

Угорщина продовжує вакцинувати українців Закарпаття на кордоні. Для цього угорський уряд виділив вакцину Janssen від американської компанії Johnson & Johnson, яка передбачає тільки один укол.

На Шрі-Ланці міністр охорони здоров’я країни Павітру Ванняраччі, який публічно схвалив зілля, приготоване чаклуном для боротьби з коронавірусом, понизили в посаді.

Робота українських ТРЦ у карантин та третій Covid-укол у США: коронавірусні новини 16 серпня / 2 фотографии

Колишній чиновник схвалив і сам випив у всіх на очах чарівне зілля проти коронавируса. Незважаючи на це, він захворів і навіть перебував у реанімації через коронавірус.

Президент США Джо Байден заявив, що всі федеральні службовці повинні бути вакцинованими, а їх понад 2 млн осіб. Деякі роботодавці також почали вимагати обов’язкової вакцинації від своїх працівників.

Нещепленим працівникам банку Morgan Stanley і клієнтам, що не мають щеплення, заборонено входити в офіси фінустанови.

Netflix і Walt Disney зажадали від працівників компаній отримати щеплення. Всі актори і члени знімальних груп також обов’язково повинні бути вакцинованими. Walt Disney встановив термін для вакцинації – 60 днів.

Обов’язкової вакцинації співробітників зажадало і керівництво газети The Washington Post.

Facebook, Google, Twitter, The New York Times також оголосили про необхідність вакцинації для співробітників, які повертаються до офісів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі вимагають від трейдерів вакцинуватися. А тим, хто за медичними показаннями не може цього зробити, наказано ходити в масках і періодично надавати результати тестування на Covid-19.

Дві найбільші корпорації – Walmart і Amazon – зажадали від всіх корпоративних співробітників обов’язкової вакцинації.

У США готуються вводити третю дозу вакцини. Першими її можуть отримати медичні працівники, жителі будинків для людей похилого віку, а також літні громадяни.