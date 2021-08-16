На Шрі-Ланці міністра охорони здоров’я країни Павітру Ванняраччі, який публічно схвалив зілля, приготоване чаклуном, для боротьби з коронавірусом, понизили на посаді.

Рішення ухвалив президент Готабая Раджапакса через погіршення загальної епідситуації у країні й фіксацію рекордної кількості нових випадків хвороби.

Його пост віддали Кехелії Рамбуквелле, він також є офіційним представником уряду.

За інформацією, колишній чиновник схвалив і сам випив на очах у всіх чарівне зілля проти коронавірусу.

Попри це, він захворів і навіть перебував у реанімації через коронавірус.

Через активне поширення вірусу профільне відомство, яке очолював Павітра Ванняраччі, зазнало критики. Його звинувачували у недооцінці небезпеки хвороби.

Коронавірус поширюється у світі з 2019 року. Протягом усього цього часу фахівці намагалися знайти ефективний спосіб боротьби з ним.

Через це було створено вакцини, зараз на планеті проходить процес імунізації населення.

Джерело: The Guardian

Фото: Gotabaya Rajapaksa