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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Спалах Covid-19 в дитячому таборі: 44 хворих в одеській Молодій гвардії

дети коронавирус

Спалах Covid-19 стався в Українському дитячому центрі (УДЦ) Молода гвардія в Одеській області.

Симптоми хвороби, за словами джерела, з’явилися у 42 дітей і двох працівників УДЦ. Хворі ізольовані, у них взяті проби для ПЛР-діагностики. Перші результати – позитивні.

Дитячий центр закритий на карантин.

– Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування, – сказали в обласному департаменті охорони здоров’я.

В цьому році Молода гвардія стала приймати дітей на відпочинок 16 березня. Незабаром після цього Одеська область перейшла в червону зону через коронавірусну інфекцію.

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До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків коронавірусу, але він продовжував працювати. Влітку епідситуація в таборі стабілізувалася.

Спостерігається динаміка збільшення кількості випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта серед дітей. За добу 12 серпня захворіли 73 дитини. За словами експертів, для малюків штам Дельта небезпечніший за попередні варіанти.

Джерело: Думская

Фото: Depositphotos

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