Третю дозу вакцини від коронавірусу у США можуть розпочати вводити уже восени 2021 року, однак її отримають не всі громадяни.

Рішення щодо вакцинальної кампанії ухвалять найближчими тижнями, повідомив директор Національних інститутів охорони здоров’я, доктор Френсіс Коллінз. Воно залежатиме від темпів поширення більш небезпечного індійського штаму коронавірусу Дельта.

– Є побоювання, що ефективність вакцини може почати знижуватися. А Дельта – неприємна проблема, з якою нам потрібно боротися, – зазначив Френсіс Коллінз.

За його словам, третій укол першими можуть отримати медичні працівники, мешканці будинків для літніх людей, а також громадяни похилого віку.

Водночас імунізацію у країні загалом оцінюють як ефективну, адже її проводять вакцинами виробників Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку передбачалося, що буде достатньо двох доз речовини. Однак через поширення більш небезпечних мутацій фахівці почали говорити про необхідність третього уколу. Його уже роблять в Ізраїлі.

Джерело: ABC News