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Лариса Божко |

Угорщина продовжить щеплення закарпатців на кордоні до кінця серпня

вакцинація

Угорщина до кінця серпня продовжила на кордоні щеплення громадян України, що мешкають на Закарпатті.

У липні в Угорщині були створені мобільні пункти щеплення на кордонах для вакцинації мешканців прикордонних територій України, Сербії, Хорватії, Румунії, Словенії, Словаччини й Австрії. Однак тільки для жителів Закарпатської області можливість щеплення на кордоні було продовжено до кінця серпня.

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Окрім цього, тільки для громадян України угорський уряд виділив вакцину Janssen від американської компанії Johnson&Johnson, яка передбачає тільки одне щеплення. Для мешканців інших країн-сусідів Угорщини було передбачено різні види вакцини за принципами наявності та залишковості.

У серпні закарпатці можуть вакцинуватись на двох пунктах пропуску: Захонь-Чоп і Барабаш-Косино.

Згідно із рекомендацією ЄС, уряд Німеччини з 18 липня скасував усі обмеження на в’їзд для громадян України. Під час перетину німецького кордону треба показати один із трьох документів – негативний тест на коронавірус, свідоцтво про повну вакцинацію або ж одужання.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Depositphotos

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