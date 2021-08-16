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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Українські ТРЦ зможуть працювати у червоній зоні, але є умови

коронавирус

Питання щодо того, до яких обмежень слід бути готовими у разі підвищення у країні рівня захворюваності на Covid-19, стало по суті головним на зустрічі членів Спілки українських підприємців (СУП) з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком і його заступником Олександром Комарідою. Про це підприємці розповіли на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні йдеться, що, за словами Віктора Ляшка, у разі значного підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію діятиме адаптивний карантин – поетапне зонування регіонів залежно від рівня епідеміологічної небезпеки.

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Також представники МОЗ інформували підприємців про те, що під час карантину мають намір ввести послаблення для окремих закладів, якщо:

  • 80% і більше колективу підприємства або організації будуть вакциновані;
  • до закладу допускатимуть лише вакцинованих відвідувачів;
  • школи і виші не переходитимуть на онлайн-режим, якщо більше 80% педагогічного персоналу будуть вакциновані.

Що ж стосується торгово-розважальних центрів, то для них розробляється спеціальна програма за прикладом Німеччини, за якою для відвідування ТРЦ потрібно буде записатися на конкретний час. До того ж знадобиться бути повністю вакцинованим.

На наступне логічне запитання підприємців, а чи достатньо у країні вакцин проти Covid-19, високопоставлені чиновники МОЗ відповіли, що на даний час в Україні у наявності близько 7 млн вільних доз, і перебоїв із запланованими поставками не передбачається.

Джерело: СУП

Фото: Depositphotos

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