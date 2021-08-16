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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Вакцинація колективів у світі: які компанії не допустять до роботи без Covid-уколу

офис карантин

Під час пандемії Covid-19 багато роботодавців дозволили персоналу працювати віддалено. Але з початком вакцинації дедалі частіше говорять про повернення в офіси, хоча б частково.

І тут виникає питання: чи можна приходити в офіси людям, які не отримали щеплення від коронавірусу. А якщо так, то на яких умовах?

Найчастіше щеплення від коронавірусу – справа добровільна. І ще кілька місяців тому більшість роботодавців покладалися на інформаційну кампанію з вакцинації, використовували різні бонуси для стимулювання працівників вакцинуватися від Covid-19, сподіваючись незабаром повернутися до звичного графіку і умов роботи в офісах.

Однак частина працівників або не поспішає щепитися, або категорично проти цього. В такому разі організувати роботу важкувато.

І тоді президент США Джо Байден виступив з промовою, в якій окреслив моменти, пов’язані з вакцинацією федеральних службовців.

– Усі службовці федерального уряду США матимуть пройти вакцинацію від Covid-19 або регулярно робити аналізи і вживати інших заходів щодо стримування поширення вірусу, – заявив Байден.

За повідомленнями джерел, в уряді не планується вводити обов’язкову вакцинацію федеральних службовців, а тим паче загрожувати звільненням нещепленим працівникам.

Федеральний уряд – найбільший роботодавець (понад 2 млн службовців), і слова президента можуть стати сигналом для інших, зокрема і приватних, заявили деякі ЗМІ.

Так і сталося. Деякі роботодавці почали потихеньку посилювати заходи для стримування поширення коронавірусу.

У Нью-Йорку, наприклад, нещепленим працівникам банку Morgan Stanley, а також тим клієнтам, які не мають щеплення, заборонено входити в офіси фінустанови. Після цього розпорядження більшість співробітників вакцинувалася.

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Співробітникам найбільшої інвестиційної кампанії Goldman Sachs наказано розголошувати свій вакцинальний статус, оскільки невакциновані від Covid-19 зобов’язані носити в офісі маски та дотримуватися дистанції.

Наприкінці липня керівництво Netflix і Walt Disney висунуло вимогу до працівників компаній отримати щеплення. Дата виходу в офіс всіх співробітників ще не визначена, але вони вже можуть приходити в офіс, коли їм потрібно. Всі актори і члени знімальних груп також обов’язково мають бути вакциновані.

Зокрема, в кінокомпанії Walt Disney вимагають від співробітників щепитися від коронавірусу протягом 60 днів. Нові працівники не мають права братися до роботи, доки не вакцинуються від Covid-19.

Обов’язкової вакцинації співробітників вимагає і керівництво газети Вашингтон Пост.

Facebook, Google, Twitter, The New York Times також нещодавно оголосили про необхідність вакцинації для працівників, які повертаються в офіси.

На Нью-Йоркській фондовій біржі вимагають від трейдерів вакцинуватися від коронавірусу у зв’язку з тим, що в США знову зафіксовано зростання захворюваності на Covid-19.

Ті, хто за медичними показаннями не можуть цього зробити, повинні ходити в масці й періодично надавати результати тестування на Covid-19.

Дві найбільші корпорації, Walmart і  Amazon висунули вимогу до усіх корпоративних співробітників пройти обов’язкову вакцинацію. На працівників супермаркетів це поки що не поширюється, але скоро і у них вимагатимуть Covid-паспорт. Принаймні в Walmart поставили крайню дату вакцинації співробітників – 4 жовтня.

В Італії мають намір відстороняти від роботи вчителів, якщо вони впродовж п’яти днів із початку навчального року не нададуть доказ про вакцинацію від Covid-19.

Із 15 червня вакцинація від коронавірусу стала обов’язковою для деяких груп громадян у Москві. За прикладом столиці Росії цим шляхом пішли в інших регіонах. Як повідомляє Лента.ru, третина російських компаній (34,6%) виступає за звільнення співробітників, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу.

Але в CNN пішли далі й уже звільнили трьох працівників за те, що вони прийшли в офіс, не маючи щеплення від Covid-19.

Джерело: за матеріалами зарубіжних ЗМІ

Фото: Depositphotos

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