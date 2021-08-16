У Республіці Кот-д’Івуар вперше за 27 років зафіксували випадок зараження лихоманкою Ебола. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Інфікування виявили у місті Абіджан, що на півдні Кот-д’Івуару. 18-річна пацієнтка прибула з Гвінеї 12 серпня.

Наявність захворювання, викликаного вірусом Ебола, виявили в Інституті Пастера під час дослідження зразків пацієнта. Нині дівчину госпіталізували, вона проходить лікування.

У ВООЗ зазначили, що це поодинокий випадок. Немає жодних ознак того, що інфікування пов’язане з попереднім спалахом Еболи у Гвінеї.

Організація допомагає з координацією заходів безпеки для запобігання поширенню Еболи. Також експерти працюють над закупівлею вакцини проти Еболи з Гвінеї. Щеплення зможуть отримати люди, які перебувають у зоні ризику.

У червні 2021 року ВООЗ оголосила про закінчення спалаху епідемії Еболи у Гвінеї. Від цієї хвороби померло 12 людей.

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Ебола – це вірусне захворювання. Воно передається через контакт з інфікованими тваринами – кажанами, дикими антилопами, мавпами тощо.

Серед людей вона поширюється шляхом безпосереднього контакту з інфікованою кров’ю, іншими рідинами хворого, а також через контакт з поверхнями та матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

До країн, в яких було зафіксовано спалахи лихоманки Ебола, належать Демократична Республіка Конго, Гана, Гвінея, Ліберія, Малі, Сьєрра-Леоне, Нігерія, Сенегал та інші.