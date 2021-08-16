В Україні вже декілька тижнів поспіль відбувається зростання виявлення нових випадків Covid-19. Лише вакцинація є дієвим способом вберегтися від ускладнень цієї хвороби та можливої смерті, тому під час свят у країні має бути безперервний доступ до вакцин.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на селекторній нараді під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

– Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби в разі інфікування штамом Дельта набагато вища, якщо ви не вакциновані. Доступ до вакцин має бути безперервним та зручним. На свята мобільні бригади повинні працювати там, де це зручно для людей — як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність, – зазначив він.

За словами міністра, нині інфраструктура вакцинації налічує понад 3 тис. пунктів щеплення, майже 400 центрів масової вакцинації та тисячу мобільних бригад. За тиждень слід визначити, які опції їхньої роботи доречні протягом святкування 30-ї річниці незалежності України.

Ляшко стверджує, що, можливо, пунктам із низьким потоком охочих вакцинуватися слід узяти паузу, щоб подумати, як його збільшити. Але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати.

– У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст. Головне — дотримуватись карантинних правил: носити маски та зберігати дистанцію, – додав він.

З початку вакцинальної кампанії в Україні здійснили 7 460 766 щеплень. Вакциновано — 4 722 695 осіб, із них отримали першу дозу — 4 722 693 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 2 738 073 особи (із них дві людини отримали першу дозу за кордоном).