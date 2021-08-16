Зараз навантаження на систему охорони здоров’я є контрольованим. Станом на 12 серпня зареєстровано 2 765 хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, такий рівень госпіталізацій свідчить, що зайнято близько 7% ліжок, які виділені для Covid-хворих. Реанімаційні ліжка зайняті на 13%, ліжка з киснем – на 9%, апарати штучної вентиляції легень – на 3%. Тобто немає підстав вважати, що у нас є перевантаження лікарень.

– Ми розуміємо, що штам Дельта є набагато заразнішим, він призводить до великої кількості госпіталізацій і викликає велике навантаження на ліжка інтенсивної терапії. У нас збалансована система, яка полягає в чіткій визначеності ліжок інтенсивного лікування, саме для госпіталізації пацієнтів, – зазначив він.

Нині є 257 закладів охорони здоров’я, які визначені керівником робіт з ліквідації наслідків Covid-19 і законтрактовані НСЗУ для лікування Covid-19. Всього виділили 38 620 ліжок (14 лікарень), які готові до прийому хворих.

– Також є лікарні резерву. У 2021 році були змінені умови надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, були деталізовані вимоги з наявності реанімаційних бригад, вимоги з наявності кисню, – додав Кузін.

Він стверджує, що лікарні, які зараз законтрактовані та визначені для лікування коронавірусу, повністю забезпечені централізованим киснем. 98-99% з них вже мають підведений кисень.

Зараз МОЗ пропрацьовує алгоритми та маршрути руху пацієнтів з коронавірусом, щоб їх госпіталізували лише в опорні лікарні. Хворих намагаються не допускати госпіталізації в непрофільні лікарні, тому що там можуть бути неналежні умови та для лікарів, і для пацієнтів. Також там не виключено інфікування медичних працівників та інших пацієнтів.

Також Кузін зазначав, що в Україні прогнозують новий спалах коронавірусу вже цієї осені, але він може розпочатися й раніше. У МОЗ очікують, що найближчими днями ситуація із захворюваністю погіршуватиметься.