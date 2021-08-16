Коронавірус в Україні 16 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 417 осіб. З них 31 дитина і 10 медпрацівників.
Одужали за добу – 248 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 14 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 433 особи.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.
- м. Київ – 59;
- Вінницька область – 35;
- Волинська область – 6;
- Дніпропетровська область – 19;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 17;
- Закарпатська область – 1;
- Запорізька область – 0;
- Івано-Франківська область – 25;
- Київська область – 17;
- Кіровоградська область – 1;
- Луганська область – 7;
- Львівська область – 14;
- Миколаївська область – 12;
- Одеська область – 47;
- Полтавська область – 7;
- Рівненська область – 5;
- Сумська область – 32;
- Тернопільська область – 25;
- Харківська область – 13;
- Херсонська область – 30;
- Хмельницька область – 0;
- Черкаська область – 6;
- Чернівецька область – 28;
- Чернігівська область – 3.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 266 329 осіб.
- Померло – 53 269 осіб.
- Видужало – 2 197 075 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 осіб, з них отримали одну дозу – 4 722 693 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 особи. Загалом проведено 7 460 766 щеплень.