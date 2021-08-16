Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 417 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 417 осіб. З них 31 дитина і 10 медпрацівників.

Одужали за добу – 248 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 14 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 433 особи.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

  • м. Київ – 59;
  • Вінницька область – 35;
  • Волинська область – 6;
  • Дніпропетровська область – 19;
  • Донецька область – 8;
  • Житомирська область – 17;
  • Закарпатська область – 1;
  • Запорізька область – 0;
  • Івано-Франківська область – 25;
  • Київська область – 17;
  • Кіровоградська область – 1;
  • Луганська область – 7;
  • Львівська область – 14;
  • Миколаївська область – 12;
  • Одеська область – 47;
  • Полтавська область – 7;
  • Рівненська область – 5;
  • Сумська область – 32;
  • Тернопільська область – 25;
  • Харківська область – 13;
  • Херсонська область – 30;
  • Хмельницька область – 0;
  • Черкаська область – 6;
  • Чернівецька область – 28;
  • Чернігівська область – 3.

Коронавірус в Україні 16 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 266 329 осіб.
  • Померло – 53 269 осіб.
  • Видужало – 2 197 075 осіб.

 Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено  4 722 695 осіб, з них отримали одну дозу – 4 722 693 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 особи. Загалом проведено 7 460 766 щеплень.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка