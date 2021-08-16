Коронавірус в Україні 16 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 417 осіб. З них 31 дитина і 10 медпрацівників.

Одужали за добу – 248 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 14 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 433 особи.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

м. Київ – 59;

Вінницька область – 35;

Волинська область – 6;

Дніпропетровська область – 19;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 17;

Закарпатська область – 1;

Запорізька область – 0;

Івано-Франківська область – 25;

Київська область – 17;

Кіровоградська область – 1;

Луганська область – 7;

Львівська область – 14;

Миколаївська область – 12;

Одеська область – 47;

Полтавська область – 7;

Рівненська область – 5;

Сумська область – 32;

Тернопільська область – 25;

Харківська область – 13;

Херсонська область – 30;

Хмельницька область – 0;

Черкаська область – 6;

Чернівецька область – 28;

Чернігівська область – 3.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 266 329 осіб.

Померло – 53 269 осіб.

Видужало – 2 197 075 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 осіб, з них отримали одну дозу – 4 722 693 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 особи. Загалом проведено 7 460 766 щеплень.