У Львівській області двох людей госпіталізували після укусу змій. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Мешканця с. Довге Гірське Дрогобицького району доставили у Бориславську міську лікарню 15 серпня близько 16.30. Він був у стані середнього ступеня важкості. 78-річного чоловіка змія вкусила у праву руку.

Також від змії постраждала 60-річна жінка. Її госпіталізували 15 серпня приблизно о 20.10 у реанімаційне відділення Сколівської ЦМЛ. Мешканка м. Стрий була у стані середнього ступеня важкості. Її змія вкусила у праву гомілку під час прогулянки.

Що робити під час укусу змії

У разі, якщо вас вкусила змія у кінцівку, зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці). За можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину. Продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов’язку.

У жодному разі не потрібно:

розрізати рану;

всмоктувати отруту;

припікати рану;

накладати джгут.

Після укусу змії слід одразу звернутися за медичною допомогою за номером 103.

Людину, яка отримала укус змії, лікують служба екстреної медичної допомоги та спеціалісти лікувальних закладів охорони здоров’я відповідно до клінічного протоколу. Детальніше про лікування людей після укусів змій в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА