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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Covid-сертифікати: як виправити помилки в електронній системі

ковид-сертификат

В Україні зростають темпи вакцинації. Всі дані про щеплення та вакцину, що була застосована, вносяться до електронної бази, якою користуються під час видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Наразі в Україні видають свідоцтво у паперовому вигляді, але невдовзі будуть введені і цифрові Covid-сертифікати.

Останні дані свідчать, що часто під час внесення інформації щодо Covid-щеплення, виникають помилки. Найчастіше вони зумовлені людським фактором. Найпоширеніші помилки: неправильне написання прізвища або імені, помилка в ідентифікаційному коді. Та будь-яку неточність можна виправити.

Щоб перевірити чи внесли ваші дані до електронної системи, чи немає в них помилок, потрібно звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію.

Сімейний лікар має змогу бачити в електронній системі охорони здоров’я дані про вакцинацію. Тому що на основі цих даних він виписує міжнародне свідоцтво.

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Якщо ж лікар не побачив вашого прізвища або ж у даних є помилка, вони неповні, то потрібно звернутися до пункту, де ви отримали щеплення, оскільки  вносити зміни до електронної системи може тільки той лікар, що робив вакцинацію.

Для отримання свідоцтва про імунізацію або ж внесення правок у дані, потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Україна підключається до продуктової інфраструктури європейських Сovid-сертифікатів. Нині у країні очікують підписання договору про взаємне визнання сертифікатів.

Джерело: прес-центр НСЗУ.

Фото: Depositphotos

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