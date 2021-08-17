В Україні зростають темпи вакцинації. Всі дані про щеплення та вакцину, що була застосована, вносяться до електронної бази, якою користуються під час видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
Наразі в Україні видають свідоцтво у паперовому вигляді, але невдовзі будуть введені і цифрові Covid-сертифікати.
Останні дані свідчать, що часто під час внесення інформації щодо Covid-щеплення, виникають помилки. Найчастіше вони зумовлені людським фактором. Найпоширеніші помилки: неправильне написання прізвища або імені, помилка в ідентифікаційному коді. Та будь-яку неточність можна виправити.
Щоб перевірити чи внесли ваші дані до електронної системи, чи немає в них помилок, потрібно звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію.
Сімейний лікар має змогу бачити в електронній системі охорони здоров’я дані про вакцинацію. Тому що на основі цих даних він виписує міжнародне свідоцтво.
Якщо ж лікар не побачив вашого прізвища або ж у даних є помилка, вони неповні, то потрібно звернутися до пункту, де ви отримали щеплення, оскільки вносити зміни до електронної системи може тільки той лікар, що робив вакцинацію.
Для отримання свідоцтва про імунізацію або ж внесення правок у дані, потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Україна підключається до продуктової інфраструктури європейських Сovid-сертифікатів. Нині у країні очікують підписання договору про взаємне визнання сертифікатів.
Джерело: прес-центр НСЗУ.