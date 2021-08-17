В Україні запровадили добову норму вакцинації населення від коронавірусу. Відповідне розпорядження видав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко для керівників робіт з ліквідації спалаху Covid-19.

Згідно з документом, вони повинні формувати щотижневі плани щодо охоплення вакцинацією від коронавірусу.

Мінімальна кількість зроблених щеплень на день:

50 і більше – для пункту щеплення;

50 і більше – для одного центру вакцинації;

100 і більше – для одної мобільної бригади.

Керівники повинні щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров’я про досягнення щотижневих планів щодо охоплення вакцинацією.

Крім того, центри вакцинації змінять роботу, щоб усі бажаючі встигали отримати щеплення. А сімейні лікарі будуть зобов’язані обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію, а також нагадати про повторне щеплення.

Видання цього розпорядження пов’язане з відставанням щодо введення повторної дози вакцини від коронавірусу в Україні.