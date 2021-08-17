Серпень – золотий час для найсмачнішої кукурудзи. Сезон у розпалі. Ціна знизилася удвічі. На ринках – тисячі сортів. Найбільш ходовий – бондюелька. Це так у народі називають солодку їстівну кукурудзу.

Але на прилавках недобросовісні продавці викладають і кормові качани, видаючи їх за елітні сорти. Їх можна легко розрізнити за зовнішнім виглядом. Як саме, та чим узагалі корисна кукурудза, ми розібралися у цій статті.

Користь та шкода кукурудзи

Кукурудза – одна із важливих культур сільського господарства України. Основа нашого експорту. У всьому валу цей злак перебуває на другому місці після озимини та пшениці. Пік реалізації качанів починається у липні та на початку серпня. Існують підвиди цього злаку: кормовий та цукровий. Неважко здогадатися, перший – для худоби, другий – для людей. Кормова та їстівна кукурудза відрізняються за своїм складом мікроелементів. Розберемо спочатку склад цукрової.

Кукурудза – продукт, який має як корисні, так і шкідливі властивості. Але вони проявляються залежно від того, як ми її споживаємо, скільки та із чим. Кукурудза – представник злакових продуктів і підступний екземпляр сімейства вуглеводів у нашому раціоні. Її багато хто вважає овочем. Проте потрібно розуміти, що у складі цього продукту є вуглеводи, крохмаль. Також у качані можуть міститися фітинові речовини – це антинутрієнти, які можуть заважати всмоктуванню корисних речовин, зауважує дієтолог Ольга Безугла.

– Споживаємо кукурудзу відповідально, не перенасичуємо нею організм. Іноді ось ці фітинові речовини можуть фактично нівелювати користь від інших елементів, які ви можете спожити. І ще, оскільки це крохмаловмістний продукт, він має вплив на показники цукру у нашому організмі. Відповідно, якщо продукт підвищує рівень цукру у крові, ви швидше відчуватимете голод і частіше переїдатимете, – каже дієтолог.

Втім, користь від кукурудзи набагато більша, аніж шкода. Адже наш організм засвоює під час споживання кукурудзи корисні мікроелементи. У цукровому качані є селен, необхідний для здоров’я щитоподібної залози. І звичайно ж, вітаміни групи B, як і у всіх злакових продуктах. А яскравий жовтий колір кукурудзи свідчить, що у ній міститься велика кількість антиоксидантів, каротиноїдів. Вони здатні боротися із вільними радикалами та дарувати нашому організму профілактику у боротьбі з онкологією.

– Передусім у цьому продукті є клітковина. Клітковина – це завжди додаткова користь для нашого шлунково-кишкового тракту, щоб наситити нас необхідною кількістю корисних і поживних речовин. Більше того, у кукурудзі містяться вітаміни групи B, калій, кальцій. Залізо навіть у невеликій кількості. Існують наукові дані, що міститься й невелика кількість золота. Також овоч має мікро- та макроелементи, які для нас корисні, – додала дієтолог.

Якщо у людей наявні проблеми із вуглеводним обміном, цукровий діабет, інсулінорезистентність, порушення толерантності до вуглеводів, то до кукурудзи треба ставитися обережно, так само, як і до картоплі.

Кормові качани

У кормової ж кукурудзи цукру набагато менше, ніж у бондюельки. Разом з тим менше й поживних речовин: селену, калію, натрію, магнію. Тому кормова – найдешевший сорт у вирощуванні.

– Найдешевша – це силосна, або кормова, тому що використовуємо менше добрив. Основне призначення кормової – це саме корм для худоби. Там підвищений вміст кормових одиниць для тварин. А найголовніше – кормова кукурудза згодовується повністю. Це і листя, і стебла – вся зелена маса. Саме в цьому її цінність, – пояснює аграрій Андрій Вдовиченко.

Аграрій вирощує кукурудзу у промислових масштабах. Цьогоріч засадив кормовою 200 га. На поля час від часу навідуються крадії.

– Було таке, що ми ловили людей із мішками кукурудзи. Звичайна машина – забита мішками, водій сидить, скрутився весь. Це дешевий заробіток. Простіше наламати качани кукурудзи на полі, аніж вирощувати окремо цукрову кукурудзу, де є сорти – це має бути трошки інший догляд за нею. Звичайно, якісна цукрова кукурудза коштує дорожче.

Як відрізнити кормову від цукрової

А потім ці мішки із кукурудзою для птиці та худоби опиняються на прилавках. Як же купити не кормову, а бондюельку?

Перш за все дивіться на форму качана. Цукрова кукурудза схожа на бочечку та щільно заповнена зернами. У бондюельки 16-18 рядів зерен, а у кормовій лише шість рядів. І за формою вони відрізняються – кормова нагадує витягнуту свічку, і колір має блідніший.

– Якщо людина трохи переплутає або продавець не ту продасть, я думаю, нічого страшного не трапиться. Але насолодитися вже важко буде, – стверджує Вдовиченко.

Як їсти

Як відрізнити кормові сорти від їстівних, з’ясували. А от як же її вживати, окрім як просто зварити? Фуд-блогерка та фермерка Юля Пандик запитала про це своїх підписників у блозі. Каже, усіх цікавило не те, як приготувати її, а як заморозити на зиму.

– Було основне запитання, як можна зберегти на зиму качани, щоб на Новий рік, наприклад, на столі був свіжий качан кукурудзи, – розповідає вона.

Методом сотень проб і помилок блогерка вивела ідеальну формулу заморожування. Спочатку 10 хвилин відварює. Потім качани мають вистигнути – і до морозилки.

– Взимку, коли ви вирішили дістати качан і вживати його – розморожувати не можна. Коли ви розморозили – вона стала кашею. Кидаєш одразу ж у гарячу воду і вариш 10-15 хвилин, – додала Пандик.

А далі вже від фантазії кожної господині залежить, що робити із цією кукурудзою. Їсти вареною або ж ще запікати, або посмажити на грилі. Смакувати, як окрему страву, або ж додати до салату, приміром, із крабових паличок. Головне – встигнути заповнити холодильники качанами. Сезон кукурудзи спливає вже за два тижні.