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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

KSE рекомендує скоротити інтервал між дозами AstraZeneca – причина

вакцинація вагітних

Фахівці Київської школи економіки (KSE) рекомендують МОЗ скоротити інтервал між першим і другим уколами AstraZeneca з 12 до чотирьох-восьми тижнів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.

– У період ризику спалаху доцільно скоротити інтервал до чотирьох-восьми тижнів, – зазначив Юрій Ганиченко.

Він згадав результати дослідження, які продемонстрували зменшення ефективності однієї дози AstraZeneca проти індійського штаму коронавірусу (Дельта). Водночас дві мають аналогічну ефективність, як і проти інших мутацій.

– За умови значного ризику спалаху в Україні вакциновані лише однією дозою отримають невеликий захист, – додав він.

Окремі країни, наприклад Велика Британія та Австралія, уже скоротили інтервал між введенням вакцини.

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Експерт наголосив, що нині ситуація з коронавірусом в Україні продовжує загострюватися, через що рекомендація є актуальною. Уже у 15 регіонах фіксуються тривожні тенденції, зокрема зростання рівня госпіталізацій хворих на коронавірус.

Джерело: Київська школа економіки (KSE)

Фото: Depositphotos

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