У київському метрополітені правоохоронець врятував життя пасажиру, в якого стався серцевий напад.

Про це повідомили у прес-службі столичної Національної поліції. Інцидент стався на станції метро Нивки. Правоохоронець Максим Троценко дізнався про те, що чоловік втратив свідомість на платформі, від працівника підземки.

Він одразу надав постраждалому першу допомогу, скориставшись розміщеним на станції дефібрилятором. Також співробітник поліції викликав лікарів.

– Я побачив, що обличчя чоловіка стало блідо-синього кольору, ледь билося серце і сповільнилося дихання, тому одразу взяв стаціонарний дефібрилятор та розпочав серцево-легеневу реанімацію. Намагався зробити все так, як вчили на курсах домедичної допомоги. Реанімація тривала близько 20 хвилин, після чого чоловік прийшов до тями. Далі на станцію прибули медики та госпіталізували хворого до лікарні, – розповів Троценко.

Лікарі підтвердили, що правоохоронець вчасно та правильно надав першу домедичну допомогу, що врятувало життя пасажира. Нині чоловік перебуває у лікарні під наглядом медиків.

За словами поліцейського, це не героїчний вчинок, а його обов’язок – рятувати та допомагати.

Влітку, коли настає спека, серцево-судинні захворювання можуть датися взнаки. Тому слід знати, як визначити симптоми серцевого нападу, щоб якнайскоріше звернутися по допомогу до лікарів.

Симптоми: дискомфорт в центрі грудної клітки, стискаючий, тягнучий біль за грудиною, біль у лівій руці з проекцією в лікоть, мізинець, шию, нижню щелепу, відчуття страху, часте дихання (більше ніж 30 дихальних рухів за хвилину), холодний піт, нудота, запаморочення.

Щоб уникнути хвороб серця у спеку, лікарі рекомендують пити багато води, виходити на вулицю зранку або вже після 17.00, не сидіти годинами на спеці, рухатись, щоб не утворювались тромби.

Серцево-судинні захворювання нині спричиняють 68% від усіх смертей. В Україні реєструється майже 40 тис. інфарктів на рік.

Фото: Нацполіція