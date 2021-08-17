Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про введення загальнонаціональної ізоляції після того, як у країні був зареєстрований лише один випадок локально переданого Covid-19 з лютого 2021 року.

Влада припустила, що це може бути вкрай заразний Сovid-штам Дельта. Але розпізнання генома все іще триває.

Все почалося після того, як у невакцинованого 58-річного чоловіка з найбільшого міста країни Окленда виявився позитивним результат на коронавірус. З’ясувалося, що він побував у інших частинах країни і мав очевидний зв’язок із закордоном.

За словами глави уряду, в Новій Зеландії протягом наступних трьох днів, починаючи з 23.59 (за місцевим часом) вівторка, 17 серпня, діятиме найсуворіший рівень ізоляції.

Відповідно до нього всі повинні залишатися вдома. Будуть закриті всі підприємства, окрім тих, що надають основні послуги, такі як супермаркети та аптеки.

За словами Ардерн, у Новій Зеландії востаннє застосовувався найсерйозніший рівень ізоляції рік тому.

Нову Зеландію хвалять за те, як вона справляється з коронавірусом. Так, країна однією з перших закрила кордони майже для всіх іноземних громадян і ввела суворий державний карантин для мандрівників.

Такий підхід дозволив уникнути руйнівних спалахів інфекції, що спостерігаються в інших країнах, і до сьогоднішнього вівторка життя у країні значною мірою повернулося до нормального ритму.

У Новій Зеландії з початку пандемії зареєстровано менше 3 тис. випадків Covid-19, і тільки 26 смертей на населення чисельністю близько 5 млн осіб.

Однак Нова Зеландія не поспішає із вакцинацією. Згідно із даними, зібраними CNN, тут повністю імунізовано менше 20% населення.