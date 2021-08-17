Коронавірус у Києві

За останню добу у Києві підтвердили 127 нових випадків Covid-19. У столиці – один із найвищих показників добового приросту хвороби.

Захворіли 89 жінок у віці від 23 до 86 років, 34 чоловіки у віці від 32 до 86 років, дві дівчинки, п’ятимісячна і дворічна, та два хлопчика 16 і 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 12 хворих із коронавірусною інфекцією. А також 51 особу з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 88 осіб.

В Україні

В Україні ввели добову норму вакцинації населення від коронавірусу. Відповідне розпорядження видав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Мінімальна кількість зроблених щеплень має становити: для пунктів вакцинації – 50 на день, для мобільної бригади – 100.

У країні триває вакцинація від коронавірусу у трудових колективах. Одні компанії організували вакцинацію своїх співробітників, інші ж поки із нею не поспішають.

Нова пошта прищепила 10% співробітників, триватиме цей процес і надалі.

Вакциновано близько 30% персоналу Райффайзен Банку.

А деякі компанії вже завершують цей процес. Так, в StarLightMedia вакцинували від Covid-19 вже 81,6% своїх співробітників (частина отримали щеплення у рамках кампанії, частина – імунізувались самостійно).

Хоча українські компанії намагаються максимально вакцинувати своїх працівників і заохочують їх до цього, для невакцинованих вводити обмеження не планують.

Фахівці Київської школи економіки (KSE) рекомендують МОЗ скоротити інтервал між першим і другим уколами AstraZeneca з 12 до чотирьох-восьми тижнів. Дослідження продемонстрували зменшення ефективності однієї дози AstraZeneca проти індійського штаму коронавірусу (Дельта). Водночас дві показують таку ж ефективність, як і проти інших мутацій. Окремі країни, наприклад Велика Британія і Австралія, вже скоротили інтервал між введенням вакцини.

У світі

Німецькі експерти висловили впевненість, що переваги вакцинації підлітків проти Covid-19 переважають над можливими ризиками. Постійний комітет із вакцинації (STIKO) в Німеччині рекомендував вакцинувати проти Covid-19 підлітків старше 12 років.

У Новій Зеландії оголошено жорсткий локдаун після фіксації одного випадку Covid-19. Першого з лютого 2021 року. Будуть закриті всі підприємства, окрім супермаркетів і аптек. Всі залишаються вдома.

Побічною реакцією імунізації можуть бути ознаки, властиві самій коронавірусній хворобі: підвищення температури тіла, ломота, нездужання, слабкість, пітливість протягом приблизно тижня після уколу. Це абсолютно нормально, заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська.