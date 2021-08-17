Побічною реакцією імунізації можуть бути ознаки, властиві самій коронавірусній хворобі: підвищення температури тіла, ломота, нездужання, слабкість, пітливість протягом приблизно тижня після уколу. Це абсолютно нормально.

Головний інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла Фактам ICTV, чому українці з побоюванням та недовірою ставляться до вакцинації проти Covid-19, і що потрібно для того, щоб цю ситуацію докорінно змінити.

– Вакцинація – це втручання в організм з метою викликати слабкий інфекційний процес, для того щоб виробити імунітет, який не дозволить людині захворіти самою коронавірусною інфекцією, – зазначила Ольга Голубовська.

За її словами, оскільки все ж таки слабкий патологічний процес після щеплення є, побічною реакцією імунізації можуть бути ознаки, властиві самій коронавірусній хворобі. Нічого страшного у цьому немає і ставитися до цього слід абсолютно спокійно.

Але потрібно розуміти, що ми зараз – у такій екстремальній ситуації, коли всьому світу довелося використовувати ті методи запобігання захворюванню та його лікування, які багатьом здаються непереконливими, оскільки немає доказів. Так, доказів дійсно немає. Перш за все тому, що процедура їхнього отримання досить довга.

Буквально недавно ВООЗ затвердила препарат, який збільшує виживаність після коронавірусної хвороби на 20%. Цей препарат був включений у перший український протокол лікування ускладнень після Covid-19 іще 2 квітня 2020 року.

– Уявляєте, якби не ці ліки, яка б у нас була летальність?! Але скільки ж було агресивних висловлювань з приводу цього препарату з боку людей, які не мають жодного відношення до медицини! Однак йшлося про порятунок важко хворих людей! – зауважила головний інфекціоніст України.

На її думку, із вакцинацією сьогодні відбувається приблизно те ж саме. Ще немає тривалого періоду спостереження вакцинованих людей. Але ми повинні якось себе захищати. До того ж вкрай важливо інформувати людей про ускладнення після щеплення проти Covid-19, особливо пацієнтів із груп ризику.

Потрібно навчати наших лікарів грамотно розповідати людям про симптоми, які можуть загрожувати їхньому життю. Ці симптоми описані у міжнародних рекомендаціях.

Наприклад, якщо у людини після вакцинації можуть виникнути незвичні головний біль, запаморочення, біль у ногах, болі в животі. Із цими симптомами потрібно негайно звернутися до свого лікаря, тому що це можуть бути перші ознаки дуже важких ускладнень, пов’язаних із тромбозами.

– Я сильно дивуюся, коли деякі лікарі відмовляються обговорювати з пацієнтом цю тему, тому що, мовляв, це відлякує його від вакцинування, – зазначає професор Голубовська.

За її словами, це – проблема комунікації лікаря із пацієнтом, з яким просто потрібно правильно говорити. Що так, є такі ризики, але ускладнення після захворювання будуть куди страшніші. Але недоговорювати і приховувати інформацію ні в якому разі не можна.

Ольга Голубовська висловила переконаність, що вакцинальні кампанії повинні бути більш відкритими, більш грамотними. Адже активних антивакцинаторів не так вже й багато – відсотків п’ять у всьому світі. Здебільшого люди хочуть мати достовірну інформацію щодо можливих ускладнень після імунізації, а не просто пораду йти вакцинуватися і все.

Люди схильні в усьому розбиратися. Тим більше, що через півтора року після початку пандемії багато хто зіткнувся із трагедією втрати близьких і рідних через Covid-19.

На думку Ольги Голубовської, Україні потрібен чіткий продуманий алгоритм дій на рівні офіційного документа, в якому буде покроково позначено, що потрібно робити лікарям і пацієнтам, якщо відбудеться різке погіршення стану здоров’я після вакцинації. Тим більше, що далеко не всі українці живуть у великих містах, де заклади охорони здоров’я – у комфортній доступності.

Крім того, Україні потрібна своя статистка побічних ефектів. Таку статистику не приховують в інших країнах, оскільки це досліджувана проблема. У тому сенсі, що для того аби вивчати наслідки вакцинації проти Covid-19, потрібно мати вихідні дані про них.

Наприклад, у людей є право знати, скільки у нас офіційно зареєстровано випадків, коли протягом місяця після вакцинації людина потрапляє в стаціонар, як це роблять у всіх цивілізованих країнах.

За словами Ольги Голубовської, у МОЗ всіляко приховують статистику ускладнень після вакцинації, вважаючи, що це відлякає людей від імунізації. Ні! Якщо людина знатиме, що вона – у групі ризику і що у неї можуть бути набагато більш серйозні ускладнення під час хвороби, вона зробить укол, який дозволить попередити більш важкий результат. Однак якщо після цього виникнуть небажані явища, людина повинна точно знати, куди звернутися за допомогою, навіть якщо це сталося вночі.

Але сьогодні люди вважають, що у разі чого всі проблеми, у тому числі й фінансові, ляжуть виключно на їхні плечі. Ось чому, щоб підняти рівень довіри до вакцинальної кампанії, дуже важливо піднімати довіру людей до офіційних інституцій, до експертів, до медичної сфери взагалі, та до сімейних лікарів зокрема.