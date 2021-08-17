Уряди різних країн продовжують відчайдушні спроби зламати опір антивакцинаторів і залучити своїх громадян на пункти щеплень проти Covid-19. Пропонуємо найцікавіші способи мотивації людей до захисту самих себе від смертельно небезпечної коронавірусної інфекції.

В Україні, яка може похвалитися, на жаль, тільки 6% щеплених громадян, практика плюшок за вакцинування – поки що справа молода.

У Києві наразі обмежилися подарунковими квитками на футбол, але… тільки тим, хто був вакцинований у ТРЦ Блокбастер або на початку матчу за участю ФК Шахтар. Очевидно, маючи на увазі той факт, що небажання вакцинуватися найчастіше виявляють чоловіки.

А буквально сьогодні стало відомо, що всім українцям, які зроблять укол з 18 серпня, вручать як нагороду за мужність безкоштовний квиток на святковий концерт на честь Дня Незалежності України 24 серпня на НСК Олімпійський. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також відомо, що в Дніпрі в якості призу за укол місцева влада пропонує один безкоштовний проїзд на місяць будь-яким видом громадського транспорту. На підході – варіант з безкоштовними квитками в кіно.

У Полтаві людей заохочували до вакцинації проти Covid-19 квитками в місцеві Театр ляльок і в театр імені Гоголя.

У США переконати антивакцинних скептиків намагаються щосили, придумуючи для цього дедалі більш витончені способи. Так, стало відомо, що в самому серці країни, у Вашингтоні, запущена кампанія Joints for Jabs, в рамках якої всім громадянам США віком 21+ пропонують косяк марихуани за дозу вакцини.

Влада інших штатів заманює народ на щеплення грошима – по $100 за укол, купонами на алкоголь, які можна використати одразу на пункті вакцинації, а також додатковими днями відпустки, знову ж таки, безкоштовними квитками на концерти та спортивні заходи. А в Західній Вірджинії взагалі круто відзначилися, запропонувавши тим, хто сумнівається в необхідності щеплень проти Covid-19, лотерею з головними призами у вигляді вантажівки з ультрамодним дизайном і довічними ліцензіями на полювання і риболовлю.

У Гонконзі, в якому, до речі, за всю пандемію зареєстрували лише близько 12 тис. випадків Covid-19, в ролі лотерейних призів взагалі поставили 9 999 золотих зливків загальною вагою понад 11 кг, а ще Tesla Model 3 Long Range вартістю майже $65 тис., рік безкоштовного проживання у розкішних готелях Shangri-La, вінтажний інкрустований діамантами Rolex і рідкісне чайне листя Да Хун Пао, один грам якого коштує майже $1 400.

В Індонезії всім щепленим дарують курчат.

У Таїланді серед тих, хто отримав одну і більше доз вакцини, розігрують у лотерею молодих корів.

А щодо країн ЄС, то тут не особливо заморочуються з подарунками на честь щеплення проти Covid-19.

Так, наприклад, у Греції молодь від 18 до 25 років заманюють на вакцинацію дебетовими картками на €150.

У Румунії, в головному центрі імунізації проти Covid-19, розміщеному в замку Дракули, всіх щеплених пригощають м’ясними кульками.

А у Франції замість пряників вирішили пустити в справу батіг, пригрозивши звільненням всім невакцинованим працівникам медичної сфери. Народ, звісно, публічно висловив свою думку з приводу такого обурливого способу примусу, але вже наступного дня після публікації радикальних намірів у пункти вакцинації прийшла рекордна кількість відвідувачів.

Джерело: The New York Times, Bloomberg