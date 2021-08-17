В Україні у самому розпалі сезон динь. Це один з найкорисніших літніх плодів.

Факти ICTV з’ясували, чим корисна диня, як її обирати та споживати.

Користь дині

Диня містить багато калію, який покращує роботу серця. Крім того, він допомагає позбуватися зайвих набряків на тілі.

Є у дині і немало бета-каротиину, який позитивно впливає і на стан нашої шкіри та очей, і на здоров’я печінки.

Водночас це дуже низькокалорійний продукт. У 100 грамах м’якоті – лише 35 кілокалорій.

Як обрати диню

Плід має лежати на прилавку не більше чотирьох днів. Несвіжа диня втрачає свій аромат, смак і починає в’янути.

Обирати ягоду варто з чіткою сіточкою на шкірці. Перед придбанням її варто понюхати – хороша диня пахне ще до розрізання.

Як їсти диню

Існує думка, що диню варто споживати як самостійний продукт, окремо від інших. Однак дієтолог Оксана Скиталінська переконує, що це не так. За її словами, завдяки іншим продуктам цукор з дині не так швидко потрапляє в кров, а отже – не створює небезпечних інсулінових стрибків.

Можна приготувати швидкий салат з дині, бринзи, помідорів та йогурту.

Також можна запекти курку з динею та сиром. У такій страві вона буде як соус.