В Івано-Франківську сталося масове отруєння під час святкування весілля. Госпіталізували 11 людей, серед них троє дітей.

Про це повідомила Державна служба Україні з надзвичайних ситуацій. Вони святкували весілля 11 серпня у селі Поляниця Надвірнянського району. А через декілька днів після нього у людей раптово погіршився стан здоров’я.

У період з 13 до 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували 11 осіб.

Серед хворих також є троє дітей 2004-2010 років народження. Спеціалісти діагностували в усіх гострий гастроентерит.

Нині експерти проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нещодавно у Білій Церкві, що у Київській області, зафіксували спалах сальмонельозу. Семеро хворих пов’язують це зі вживанням готових страв в одному із кафе міста. Експерти виявили у закладі низку порушень санітарно-гігієнічних норм.

Що робити під час харчового отруєння

Лікар-інфекціоніст Ірина Манжелєєва стверджує, якщо людина має такі симптоми, як висока температура – 38,5°C і вище, блювота, діарея, діарея з кров’ю, якщо після випорожнення не стає легше, потрібно звернутися до лікаря.

Також потрібно відновити водно-електролітний баланс, слід пити звичайну воду, можна із магазину, але негазовану. Можна застосувати спеціальні електролітні суміші. Потім необхідно прийняти сорбент. А під час болю у животі допоможуть спазмолітики.

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