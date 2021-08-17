Ближче до осені в Україні продовжує загострюватися ситуація з коронавірусом. Тривожною вона є вже у 15 регіонах країни та Києві, хоча минулого тижня таких областей було лише чотири.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Епідемічна ситуація в Україні продовжує загострюватись, та поки що вона залишається контрольованою: ліжка з киснем та реанімаційні заповнені на 10% та 15% відповідно. Це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року, коли було плато перед весняною хвилею, – зазначив Юрій Ганиченко.

За його словами, нині коефіцієнт фіксування випадків коронавірусу перебуває на досить низькому рівні – менше 3%, однак зростає кількість госпіталізацій та навантаження на систему охорони здоров’я країни.

Нині критична ситуація вже у Києві та 15 регіонах країни – у Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Закарпатській та Вінницькій областях.

Крім того, ще три регіони перебувають на стадії зростання захворюваності на коронавірус, з-поміж них – Черкаська, Кіровоградська та Тернопільська області.

– Тенденція загрозлива – динаміка дуже погана. Ця динаміка є розпорошеною, зараз немає явних драйверів цього зростання на рівні країни. Це збільшує ризик того, що зростання може початись із довільного регіону, – підсумував він.

Джерело: Київська школа економіки (KSE)