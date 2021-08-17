Німецькі експерти висловили впевненість, що переваги вакцинації підлітків проти Covid-19 переважають над можливими ризиками.

Постійний Комітет із вакцинації (STIKO) у Німеччині рекомендував вакцинувати проти Covid-19 підлітків старше 12 років. До такого висновку члени комітету дійшли після того, як експерти переглянули свою попередню оцінку, вивчивши дані про можливі побічні ефекти вакцинації під час масштабної програми імунізації підлітків у США. Там вже вакциновано майже 10 млн молодих людей.

Зокрема, пильно вивчалася інформація щодо випадків запалення міокарда – вкрай рідкісного побічного ефекту вакцинації, особливо у підлітків чоловічої статі. Отримані дані показали, що за умови надання відповідної медичної допомоги ці ускладнення протікають легко.

Крім того, математичне моделювання показало, що, враховуючи Covid-штам Дельта, який зараз домінує в Німеччині, існує значно вищий ризик захворювання у разі можливої четвертої хвилі інфекції восени.

Федеральний міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан (Jens Spahn) назвав заяву STIKO хорошою новиною.

– Батьки молодих людей отримали чітку рекомендацію ухвалити рішення на користь вакцинації, – заявив чиновник.

За словами міністра, в Німеччині вакцини проти Covid-19 доступні у достатній кількості для усіх вікових груп.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 15 серпня у Німеччині повністю вакцинованими були понад 47 млн осіб (57,2% населення). 63,2% жителів країни отримали щонайменше одну дозу вакцини проти Covid-19.

Джерело: DW