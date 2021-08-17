У Великій Британії можуть об’єднати вакцину від Covid-19 та грипу

Вакцини від коронавірусу та грипу можуть об’єднати в одну ін’єкцію. Це дозволить захистити значну частину населення від різних загроз та зробить майбутні бустерні програми комфортнішими.

Таку пропозицію висловив головний виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC) Метью Дюшарс. Зараз вони працюють над створенням саме такого щеплення.

– Це заощадить багато часу. Буде набагато зручніше зробити всього один укол, тому це те, на що ми, розробники та виробники вакцин, звертатимемо увагу, – зазначив Дюшарс.

Він додав, якщо людям доведеться робити понад два щеплення сезонних вакцин за раз, то об’єднати їх в один укол буде краще.

В уряді Великої Британії ще не підтвердили інформацію про те, що об’єднані ін’єкції можуть з’явитися у вільному доступі вже восени цього року. Нині у країні очікують рекомендацій від експертів щодо запуску програми ревакцинації від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджида Давид раніше заявив, що вже з наступного місяця бустерні ін’єкції можуть почати проводити населенню, якщо уряд ухвалить таке рішення. Тобто приблизно 32 млн британців старше 50 років знову вакцинуватимуться від Covid-19 у той самий час, коли зазвичай роблять щеплення від грипу.

Ймовірно, цього року уряд країни спробує провести щеплення від грипу і коронавірусу одночасно.