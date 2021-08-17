В Україні вигадали ще одне заохочення для українців, аби ті вакцинувалися від коронавірусу. За щеплення даруватимуть квиток на концерт.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, люди, які вакцинуються з 18 серпня, зможуть отримати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському.

– Всі, хто вакцинується у центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, з середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК, – зазначив міністр.

Ляшко стверджує, що під час святкування вакцинація від Covid-19 не повинна зупинятися. Він додав, що щеплення – це єдиний дієвий спосіб захиститися від коронавірусу. Тому люди, які ще не вакцинувалися або ж найближчим часом не планують цього робити, мають переглянути свою думку.

У Полтаві нещодавно також вирішили заохочувати людей до вакцинації. Людям, які отримали щеплення на вихідних, дарували квитки в театр.

А у Києві всі, хто вакцинувався від Covid-19 у центрі масової вакцинації у Blockbuster Mall, могли отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК Шахтар.

Станом на 16 серпня в Україні за добу вакцинували від коронавірусу 123 637 людей. Одну дозу отримали 70 405 людей, повністю імунізовані — 53 232 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 584 403 щеплення.

Фото: КМДА