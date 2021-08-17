Нині в Україні фіксують відставання щодо введення повторної дози вакцини від коронавірусу. У зв’язку з цим міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав розпорядження, яке спростить доступ українців до щеплень.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Мета розпорядження – посилення комунікації щодо вакцинації від Covid-19, зміна графіків роботи пунктів щеплення відповідно до потреб громадян та обов’язкове інформування і запрошення на другу дозу вакцини, щоб вчасно завершити курс.

– Вакцина – єдиний ефективний спосіб запобігти ускладненням та смерті від коронавірусу, а сам процес вакцинації – має бути ефективним та зручним для населення, – зазначив міністр.

За словами Ляшка, пункти мають наслідувати практику центрів масової вакцинації і їхні можливості зустрічались із потребами громадян. Деякі пункти припиняють працювати вже по обіді, бо їхній графік роботи переважно з 10.00 до 12.00. Тому пункти не встигають охопити всіх бажаючих, бо люди працюють у цей час.

– Сервіс вакцинації має піклуватись про пацієнта. Ми маємо нагадати та подбати про необхідність завершення курсу, адже лише повний курс імунізації допоможе людині протистояти коронавірусній інфекції, – додав він.

У МОЗ нагадали, що записатися на вакцинацію від коронавірусу можна через свого сімейного лікаря або ж зателефонувати безпосередньо до реєстратури медичного закладу, де діє пункт щеплення.

Ляшко також повідомив, що в Україні за щеплення українці зможуть отримати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському. Детальніше про заохочення до вакцинації – читайте на Фактах ICTV.