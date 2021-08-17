Вакцинація колективів в Україні: як імунізують від коронавірусу працівників та чи передбачені штрафи

В Україні триває вакцинація від коронавірусу трудових колективів. Одні компанії організували вакцинальну кампанію для своїх співробітників, інші ж не поспішають щепити працівників.

Факти ICTV поспілкувалися з представниками українських компаній та з’ясували, хто з них потурбувався про захист від коронавірусу для своїх працівників, які заходи вони планують запроваджувати в офісах та чи передбачені санкції для невакцинованих.

Вакцинація співробітників

Деякі українські компанії активно імунізують своїх працівників, з-поміж них – банки, мережі супермаркетів, поштові оператори та ЗМІ. Зокрема, нині вакциновано близько 30% персоналу Райффайзен Банку.

– Це майже 2 тис. працівників у всій країні. Переважно – завдяки організованому в компанії колективному щепленню. Банк допомагає із організацією щеплення також і родичам наших колег, такою можливістю вже скористалися понад 600 наших рідних, – повідомили у прес-службі Райффайзен Банку.

Трішки відстає за темпами вакцинації компанія Київстар. 27% співробітників уже вакциновані, зазначила начальник відділу компенсації та пільг Київстар Наталія Кротова.

Нова пошта щепила 10% співробітників, продовжується цей процес й надалі.

– Наша власна епідеміологічна служба організувала пункти вакцинації в наших офісах та терміналах. Вакцинація розпочалася у червні, – йдеться у повідомленні прес-служби Нової пошти.

Представники групи компаній АТБ повідомили, що наразі активно вакцинують своїх співробітників, про результати цієї кампанії обіцяють повідомити пізніше. Триває вакцинація і серед працівників групи компаній Fozzy Group, зазначила прес-секрета Аіда Юнусова.

А деякі компанії уже завершують цей процес. Так, StarLightMedia вакцинувала від Covid-19 вже 81,6% своїх співробітників (частина – отримала щеплення у межах кампанії, частина – імунізувалася самостійно).

Усі компанії повідомили, що для проведення вакцинальної кампанії скористалися пропозицією МОЗ та проводять її за підтримки відомства.

– Ми вчасно подали заявку в МОЗ, дочекались відповіді міністерства та сформували внутрішні списки охочих вакцинуватись. Тепер лише складаємо графіки щеплень, – розповіли Фактам ICTV у Новій пошті.

Вони організували пункти щеплення в офісах.

– Завдяки програмі Міністерства охорони здоров’я України процес організовано безпосередньо у найбільших офісах компанії у Києві, Дніпрі, Львові та Черкасах. Наразі 1 096 працівників виявили бажання отримати щеплення однією або двома дозами, – додали у Київстар.

Обмеження та штрафи для невакцинованих

Хоча українські компанії намагаються максимально вакцинувати своїх працівників та заохочують їх до цього, але для невакцинованих обмеження не планують запроваджувати.

– Таких планів наразі не маємо. Рішення про вакцинацію є добровільним для кожного нашого колеги і приймається ним самостійно. Банк лише забезпечує організацію проведення колективної вакцинації, – повідомили у Райфайзен Банку.

Однак час перебування таких працівників в офісах можуть скоротити.

– Ми націлені організувати роботу таким чином, щоб обмежити кількість невакцинованих співробітників в офісі. Для цього ми проводимо активну внутрішню комунікаційну кампанію про важливість вакцинації, – зазначає PR StarLightMedia.

Водночас не ухвалювали компанії рішення і щодо штрафів.

– Ми не плануємо застосовувати жодних санкцій, адже вакцинація – справа добровільна, – говорять у прес-службі Нової пошти.

Захисні заходи в офісах

Через пандемію коронавірусу деякі компанії перейшли на віддалений режим роботи.

– Продовжуємо працювати у гібридному форматі – віддалено та в офісі. Для цього впровадили нову операційну модель роботи у Райффайзен Банку із адаптованими до реалій умовами праці, розробили посібник із гнучкої роботи, маємо програми підтримки здоров’я та добробуту співробітників, змінюємо планування офісів, – говорять у Райфайзен Банку.

Також вони придбали захисні засоби.

– Офіси компанії адаптовані з урахуванням карантинних обмежень. Станом на липень 2021 року компанія придбала та надала співробітникам засоби особистого захисту – маски, рукавички, дезінфектори, – додали у Київстар.

Вдалися компанії і до створення власних епідслужб.

– У нашій компанії на початку карантину було створено власну епідеміологічну службу. За рік роботи вона напрацювала дієвий алгоритм: проводить епідрозслідування кожного випадку захворювання, з’ясовує контактних осіб і організовує їхнє тестування. Такі заходи не дають можливості масово поширюватись інфекції серед співробітників, – кажуть у Новій пошті.

Такі заходи допомагають їм продовжувати працювати в нових умовах. Водночас в Україні поширюється новий, більш небезпечний варіант коронавірусу. Фахівці заявляють, що вакцинація та карантинні заходи – ефективні методи боротьби з ним. Та лише час продемонструє, чи вистачить їх, чи треба буде запроваджувати нові.