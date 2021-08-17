Як відучити дитину від гаджетів – рекомендації психолога

Смартфони, планшети та ноутбуки вже стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. Вони супроводжують людей від самого малечку. Через це у деяких може розвиватися залежність. Особливо від цього можуть страждати діти, тому у багатьох батьків постає питання: як відучити дитину від гаджетів.

Разом із психологом Марією Крицькою Факти ICTV з’ясували, коли можна вважати, що у дитини розвинулася залежність, і як її позбутися.

– Гаджети відносно нещодавно увійшли у наше життя, але вже багато батьків почали стикатися зі зміною поведінки дитини, коли смартфон або планшет недоступні. Найчастіше у негативний бік. Коли ці зміни фіксуються, вже можна говорити про залежність, – пояснює психолог Марія Крицька.

За її словами, залежність може розвинутися у будь-якому віці.

– Чим раніше батьки починають захоплювати дитину віртуальним світом, дозволяють користуватися гаджетами, тим вища ймовірність, що може почати формуватися залежність, – продовжує психолог.

Із цим можна і потрібно боротися. Однак підходити до цього слід грамотно – важливий особистий приклад батьків.

– Якщо говорити про більш усвідомлений середній і старший шкільний вік, потрібно розпочати із бесіди, чому важливо вимикати гаджети. Щодо дітей дошкільного віку, то можна купувати ігри, пазли. Тут відіграє важливу роль особистий приклад батьків. Якщо вони самі не випускають телефон з рук, жодні розмови не допоможуть, – попереджає Марія Крицька.

Водночас завжди має бути альтернатива. Не можна просто забирати гаджет у дитини і нічого не давати їй замість нього.

– Перед тим як забирати гаджети, потрібно проаналізувати, наскільки у житті дітей присутні творчі та інтелектуальні заняття, де діти можуть отримувати емоції та враження. Часто діти під час ігор і переглядів відео отримують позитивні емоції. Якщо просто забирати це і нічим їх не замінювати, то будуть негативні емоції, – додає психолог.

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Як відучити дитину від гаджетів

Організовувати дні без гаджетів

– Варто визначити один або два дні на тиждень, коли сім’я проводить час без гаджетів. Їх можна цікаво назвати, щоб викликати інтерес у дітей, наприклад, день сім’ї. Цей час треба проводити активно – кататися на велосипедах, ходити у кіно і театр, відвідувати гостей. Важливо не залишати дітей наодинці, а зацікавлювати їх, – рекомендує Марія Крицька.

Визначати час для смартфонів

Також можна визначити час для гаджетів. Це теж краще зробити у ігровій формі.

– Безпечний час для дітей дошкільного віку – година, для школярів – дві години, підлітків – три години. Це умовні межі, – зауважує психолог.

Жодних гаджетів перед і після сну

Як говорить фахівець, гарне правило – не брати гаджети за годину до сну й опісля. Ліпше цей час присвятити вправам, спокійним іграм і медитації.