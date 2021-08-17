Коронавірус в Україні 17 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 890 осіб. З них 81 дитина і 10 медпрацівників.
Одужали за добу – 433 особи. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 379 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.
- м. Київ – 127;
- Вінницька область – 7;
- Волинська область – 6;
- Дніпропетровська область – 49;
- Донецька область – 16;
- Житомирська область – 12;
- Закарпатська область – 22;
- Запорізька область – 74;
- Івано-Франківська область – 24;
- Київська область – 48;
- Кіровоградська область – 1;
- Луганська область – 68;
- Львівська область – 49;
- Миколаївська область – 16;
- Одеська область – 111;
- Полтавська область – 10;
- Рівненська область – 21;
- Сумська область – 28;
- Тернопільська область – 6;
- Харківська область – 86;
- Херсонська область – 12;
- Хмельницька область – 43;
- Черкаська область – 13;
- Чернівецька область – 41;
- Чернігівська область – 0.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 267 219 осіб.
- Померло – 53 296 осіб.
- Видужало – 2 197 508 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 584 403 щеплення.