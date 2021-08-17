Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 890 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 890 осіб. З них 81 дитина і 10 медпрацівників.

Одужали за добу – 433 особи. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 379 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

  • м. Київ – 127;
  • Вінницька область – 7;
  • Волинська область – 6;
  • Дніпропетровська область – 49;
  • Донецька область – 16;
  • Житомирська область – 12;
  • Закарпатська область – 22;
  • Запорізька область – 74;
  • Івано-Франківська область – 24;
  • Київська область – 48;
  • Кіровоградська область – 1;
  • Луганська область – 68;
  • Львівська область – 49;
  • Миколаївська область – 16;
  • Одеська область – 111;
  • Полтавська область – 10;
  • Рівненська область – 21;
  • Сумська область – 28;
  • Тернопільська область – 6;
  • Харківська область – 86;
  • Херсонська область – 12;
  • Хмельницька область – 43;
  • Черкаська область – 13;
  • Чернівецька область – 41;
  • Чернігівська область – 0.

Коронавірус в Україні 17 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 267 219 осіб.
  • Померло – 53 296 осіб.
  • Видужало – 2 197 508 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 584 403 щеплення.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка