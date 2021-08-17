Коронавірус в Україні 17 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 890 осіб. З них 81 дитина і 10 медпрацівників.

Одужали за добу – 433 особи. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 379 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

м. Київ – 127;

Вінницька область – 7;

Волинська область – 6;

Дніпропетровська область – 49;

Донецька область – 16;

Житомирська область – 12;

Закарпатська область – 22;

Запорізька область – 74;

Івано-Франківська область – 24;

Київська область – 48;

Кіровоградська область – 1;

Луганська область – 68;

Львівська область – 49;

Миколаївська область – 16;

Одеська область – 111;

Полтавська область – 10;

Рівненська область – 21;

Сумська область – 28;

Тернопільська область – 6;

Харківська область – 86;

Херсонська область – 12;

Хмельницька область – 43;

Черкаська область – 13;

Чернівецька область – 41;

Чернігівська область – 0.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 267 219 осіб.

Померло – 53 296 осіб.

Видужало – 2 197 508 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 584 403 щеплення.