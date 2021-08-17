Фотографії з оголеним або напівоголеним тілом є частиною популярного у мережі контенту. Водночас його можна знайти не лише на окремих каналах, а й на сторінках звичайних користувачів у соцмережах.

Психолог Максим Жидко розповів, навіщо жінки і чоловіки викладають такі фото в мережу.

– І жінки, і чоловіки виставляють у мережі те, що приносить лайки. Якщо сьогодні це оголене тіло, отже – це буде оголене тіло. Ми не можемо змінювати місцями віз і коня, все ж попит породжує певну пропозицію, – каже Максим Жидко.

Такі фото викликають інтерес, що сприяє популярності та зароблянню грошей. Тому багато хто починає демонструвати свої принади на знімках.

– Секс – поки що товар, який найкраще продається, – додає психолог.

Це, за його словами, дає можливість багатьом, вклавши доволі невеликі гроші і доклавши мінімум зусиль, значно поліпшити якість свого життя.

– …Заробляє швидше, ніж спортсмен, науковець або навіть бізнесмен. Чи пов’язано це якось із его? Це, швидше, доволі дешевий і швидкісний соціальний ліфт, – пояснює фахівець.

Саме через це чимало людей, не соромлячись чужих очей, активно розміщують такі фотографії у соцмережах.