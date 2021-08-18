Згідно з дослідженням вчених із Вашингтонського університету, незважаючи на сплеск Сovid-штаму Дельта цього літа, який призвів до тисяч госпіталізацій і смертей, цей варіант коронавірусу безсилий перед антитілами, набутими після Сovid-вакцинації.

Дослідники проаналізували панель антитіл, вироблених людьми у відповідь на вакцину Pfizer, і виявили, що Сovid-штам Дельта не зміг уникнути всіх, крім одного, з протестованих антитіл.

Це допомогло пояснити, чому вакциновані люди здебільшого уникнули найгіршого результату після розгулу Сovid-штаму Дельта.

– Той факт, що Дельта перевершила інші варіанти, не означає, що вона стійкіша до наших антитіл, – зазначив співавтор дослідження, доцент медицини Жакко Бун.

За його словами, можливість поширення Сovid-штаму – це сума багатьох факторів. Стійкість до антитіл – лише один із них. Інше питання – наскільки добре відтворюється цей штам. Варіант, який відтворюється краще, найімовірінше, буде поширюватися швидше, незалежно від його здатності ухилятися від нашої імунної відповіді.

Отже, незважаючи на високий ступінь заразності, немає жодних доказів того, що Сovid-штам Дельта краще долає індукований вакциною імунітет порівняно з іншими варіантами.

Дослідники протестували антитіла проти чотирьох тривожних варіантів: Альфа, Бета, Гамма та Дельта. Дванадцять з тринадцяти антитіл розпізнали Альфа і Дельта, вісім – всі чотири варіанти, і тільки одне не зуміло визначити всі чотири варіанти.

Науковці оцінюють корисність антитіл за їхньою здатністю блокувати зараження вірусом і знищувати клітини. Вважається, що так звані антитіла-нейтралізатори, що запобігають інфекції, більш ефективні, ніж антитіла, які розпізнають вірус, але не можуть його блокувати. Хоча і ті, й інші антитіла, безумовно, сприяють захисту організму.

На думку вчених, перед обличчям Сovid-вакцин штам Дельта – відносно слабкий вірус. Але якби йшлося про стійкіший вірус, як-от Бета, який поширювався б так само легко, як Дельта, у нас було б набагато більше проблем.