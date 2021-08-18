Міністерство охорони здоров’я повідомило, що черговий спалах коронавірусу в Україні може статися уже восени, під час загострення респіраторних вірусних захворювань. Регіони країни можуть перейти до іншого рівня епіднебезпеки, через що буде посилено карантинні заходи.

Коронавірус у Києві

За останню добу в Києві підтвердили 181 новий випадок коронавірусу. У столиці – один з найбільших показників добового приросту хвороби.

Захворіли 87 жінок віком від 19 до 95 років та 79 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також сім дівчаток від одного до 15 років та вісім хлопчиків від двох місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 119 хворих на коронавірус.

Одужали минулої доби 29 людей. Загалом коронавірус подолали 214 206 містян.

В Україні

В Українському дитячому центрі (УДЦ) Молода гвардія в Одеській області стався спалах Covid-19. У 33 вихованців підтвердили штам коронавірусу Дельта. Зараз табір – на карантині. Інших дітей, які не контактували з дітьми із цього табору, відправлять додому. Їх обов’язково протестують на коронавірус для того, щоб упевнитися, що вони здорові.

В Україні офіційно визнано вакцину від коронавірусу Janssen виробництва Johnson & Johnson. Про це свідчать матеріали засідання Кабінету міністрів. Для повного курсу потрібна лише одна доза. Сертифікат після вакцинації Janssen буде доступний за два тижні від дня щеплення.

З 18 серпня 2021 року в Івано-Франківську на базі ТРК Панорама Плаза запрацював центр масової вакцинації від коронавірусу. Пункт розмістився у приміщенні нічного клубу. Він працюватиме щодня з 10.00 до 16.00. Щеплення робитимуть дві мобільні бригади фахівців.

Дельта-штам у дитячому таборі та заклик Папи Римського до вакцинації: Covid-новини 18 серпня / 2 фотографии

У світі

У світі за останню добу захворіли майже 210 млн осіб, померли від коронавірусної інфекції 4,4 млн людей. Одужали близько 188 млн.

Папа Римський Франциск закликав вірян в усьому світі активно вакцинуватися від коронавірусу. Він назвав щеплення актом любові. Понтифік у своєму відеозверненні високо оцінив роботу дослідників і науковців, які створили безпечні та ефективні вакцини проти Covid-19.

– Завдяки Божій милості і праці багатьох тепер у нас є вакцини, які захищають нас від Covid-19, – сказав Папа Римський.

Згідно з дослідженням вчених із Вашингтонського університету, незважаючи на сплеск Сovid-штаму Дельта цього літа, який призвів до тисяч госпіталізацій і смертей, цей варіант коронавірусу безсилий перед антитілами, набутими після Сovid-вакцинації.