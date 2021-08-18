Куріння впливає на шкіру на молекулярному рівні – думка експерта

Наша шкіра – дзеркало здоров’я та барометр молодості. На її красу впливають багато факторів: екологія, харчування, режим дня, генетика, шкідливі звички. Лідер серед останніх – куріння – обтяжує більшість процесів, пов’язаних зі старінням шкіри.

Чому ж, знаючи це, люди продовжують тягнутися за сигаретою? Справа в залежності – декому так і не вдається побороти її після десятків спроб кинути. Дерматовенерологиня і косметологиня Діана Запольська пояснила, як альтернативні продукти для курців допомагають скоротити ризики передчасного старіння шкіри.

Природа залежності

Щоб зрозуміти, як куріння впливає на шкіру, потрібно дослідити природу залежності. Під час куріння нікотин потрапляє до легень і крові, після чого доставляється у мозок, де взаємодіє з рецепторами.

— Вони стимулюють вивільнення гормону задоволення – дофаміну – що і є причиною розвитку залежності, – пояснила Діана Запольська.

Водночас нікотин – це природний алкалоїд, який у невеликих дозах має стимулюючу дію, підвищуючи концентрацію. Дослідження показали, що сам собою він не завдає шкоди здоров’ю курця.

Причиною розвитку побічних ефектів є продукти горіння тютюну: з димом вивільняються хімічні сполуки різних класів. Їх ідентифіковано близько 7 тис., з яких деяким властива токсична і канцерогенна дія.

Вплив куріння на шкіру

Даних у цій сфері небагато, але достатньо, щоб стверджувати, що куріння негативно впливає на стан епідермісу. Результати дослідження Okada et al. показали, що у тих, хто курить, менше колагенових і еластинових волокон у дермі. Це призводить до того, що шкіра стає в’ялою, жорсткою і менш еластичною.

Компоненти сигаретного диму впливають на шкіру на молекулярному рівні, що прискорює старіння. Дослідження in vitro (у пробірці) показали, що екстракт тютюнового диму погіршує вироблення колагену і збільшує вироблення речовин, які руйнують матриксні білки та викликають аномальне виробництво еластозного матеріалу. У негативному впливі на шкіру беруть участь і активні форми кисню, викликані тютюновим димом.

Зниження ризиків

— Ґрунтуючись на наукових даних, можна зробити висновок, що винуватцем раннього старіння і зменшення ефективності процедур з омолодження є тютюнова смола та продукти горіння. Таким чином, можна припустити, що альтернативні продукти для курців, які виключають процес горіння, менш травматичні для шкіри обличчя, – стверджує лікарка.

Естетичні процедури працюватимуть краще в разі повної відмови від куріння. Це ж стосується стану всього організму. Але якщо нікотинова залежність сильна, то навіть зміна способу доставки дозволить знизити рівень негативного впливу на шкіру. Для остаточних висновків, за словами експерта, бракує досліджень. Але є інші дані, на які можна спиратися.

У дослідженнях систем для нагрівання тютюну (СНТ) було встановлено, що рівень окису вуглецю (CO, чадний газ) в аерозолі, що викликає гостре кислотне голодування тканин і клітин, на 98% нижчий, ніж у звичайних сигаретах.

— Оксидативний стрес також знижений у порівнянні з сигаретами. Це дозволяє говорити про те, що, хоча вони й не повністю нешкідливі, системи для нагрівання тютюну є кращою альтернативою курінню сигарет, – підсумувала Запольська.

Міжнародне співтовариство дотримується схожої позиції. Так, доктор Сьюзен Сімпкін з Нової Зеландії при відмові від куріння радить курцям використовувати електронні сигарети або системи для доставки нікотину, перед цим ознайомившись з їхніми особливостями.