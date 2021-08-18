В Україні ситуація із коронавірусом поступово погіршується. Нині критичний стан уже в Києві та у 15 регіонах країни – у Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Закарпатській та Вінницькій областях. А минулого тижня таких тривожних місць було лише чотири.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Епідемічна ситуація в Україні продовжує загострюватись, та поки що вона залишається контрольованою: ліжка із киснем та реанімаційні заповнені на 10% та 15% відповідно. Це відносно невеликі показники, – зазначив Юрій Ганиченко.

Але ж кількість виписаних з лікарень після коронавірусу наразі менша за кількість нових госпіталізованих на 18%. Отже, у владі вже почали обговорювати можливість впровадження локдауну.

Новий локдаун

Всі причетні до ухвалення рішення щодо локдауну восени зазначають, що він буде відрізнятися від минулорічного. По-перше, є досвід, який допоможе уникнути помилок. По-друге, у країні є вакциновані люди. На сьогодні повний курс вакцин отримало майже 2 млн 740 тис. українців.

– Говорити про колективний імунітет у нас в країні зарано, та кожний вакцинований має індивідуальний захист, – наголошує у коментарі Фактам ICTV лікар-епідеміолог Людмила Мухарська. – Навіть той, хто отримав тільки першу дозу, уже певною мірою захищений. А це теж досягнення у стримуванні поширення такої інфекції, як Covid-19.

Гіпотетично, щеплена людина не може захворіти, але якщо це й станеться, то перебіг хвороби буде або легким, або ж безсимптомним. Отже, суттєво зменшиться навантаження на систему охорони здоров’я. А значить, госпіталізацій буде менше, тож локдаун можна відтермінувати на деякий час.

– Той адаптивний карантин, що діє зараз, відповідає всім вимогам і є адекватним, – говорить Людмила Мухарська. – Але якщо коронавірус поширюватиметься дуже швидко, доведеться вживати заходи на національному рівні.

Епідеміолог також пояснила, що справа не у тому, щоб закрити все і всіх. Хоча обмеження контактів – ефективний засіб боротьби з інфекцією. Головне – дотримуватися всіх правил і обмежень.

Минулого року влада вдалася до жорстких обмежень, але не скрізь вони виконувалися належним чином, тому й ефект від них був не завжди таким, на який розраховували.

– Отже, локдаун у будь-якому вигляді – це насамперед відповідальність кожного за своє здоров’я і за здоров’я оточення, – зауважила лікар.

Так коли ж буде введено обмеження? Головний санітарний лікар Ігор Кузін пророкує, що країна перейде до жовтого або помаранчевого рівня восени, наприкінці вересня – у жовтні. Та якщо події розгортатимуться стрімко, то справдяться слова лікаря Комаровського, і наприкінці серпня ми матимемо помаранчевий рівень як мінімум.

Що закриють, а що – ні

Минулого року в червоних зонах закривали школи, ринки, магазини. У нинішньому планується підходити у кожному регіоні диференційовано – залежно від умов.

Так, враховуючи, що в Україні збільшується кількість вакцинованих громадян, закривати все немає сенсу.

Якщо на підприємстві вакциновано не менше 80% працівників, то воно буде працювати.

– Та ж ситуація зі школами, – зауважує Людмила Мухарська. – Якщо 80% вчителів будуть мати щеплення, школу не закриють. Діти будуть навчатися очно. Плюс вакциновані батьки, от і є мінімальний захист для дітей.

Втім, таких шкіл в Україні, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, небагато. А значить, місцевій владі є над чим працювати.

Враховуючи вакцинацію, можна буде відвідувати великі магазини, ринки, розташовані на відкритому повітрі.

У ТРЦ, а також перукарні, салони краси тощо можна буде записуватися на певний час, уникаючи таким чином зайвих контактів.

Проблематично уникати контактів у громадському транспорті, особливо у невеликих містах, де його не так вже й багато. Та й у мегаполісах теж, якщо заповнювати транспортні засоби наполовину, велика кількість навіть вакцинованих людей можуть стикнутися із труднощами пересування.

Потрібно дуже зважено підходити до питань організації пасажирських перевезень під час локдауну.

Бонуси для вакцинованих

Конкретних рішень щодо преференцій для вакцинованих осіб немає, але всі очікують, що із оголошенням локдауну будуть введені нові правила життя як для тих, хто має щеплення, так і для тих, хто невакцинований.

– Ніхто не має права змушувати людину робити щеплення, але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, пов’язану з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники, – висловив свою думку голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Розваги за укол

Наразі місцева влада у різних регіонах України продовжує відчайдушні спроби запросити громадян на пункти щеплень від Covid-19.

У Києві обмежилися подарунковими квитками на футбол, але… тільки тим, хто був вакцинований у ТРЦ Блокбастер або на початку матчу за участю ФК Шахтар. Очевидно, спираючись на той факт, що небажання вакцинуватися найчастіше виявляють чоловіки.

Ті ж, хто вакцинується, починаючи із 18 серпня, отримають квиток на святковий концерт на НСК Олімпійський.

У Полтаві нещодавно вирішили дарувати квитки до театру за вакцинацію у вихідні дні.

Імунізація наразі триває, і креативних рішень із приводу мотивації населення може бути безліч.