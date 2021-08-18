У Києві в Оболонському районі щеплюватимуть від коронавірусу в переобладнаному автобусі. Мешканці столиці зможуть отримати там щеплення вже з 19 серпня.

Про це повідомили в Оболонській районній державній адміністрації.

– Біля станції метро Героїв Дніпра можна буде зробити щеплення проти Covid-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі,- зазначили в адміністрації.

Щеплення робитимуть з 19 до 22 серпня 2021 року. Автобус працюватиме з 9.00 до 13.00. Усі охочі зможуть вакцинуватися препаратами від коронавірусу CoronaVac або AstraZeneca.

З собою киянам необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Нещодавно міністр охорони здоров’я видав розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху Covid-19. Згідно з документом, центри вакцинації змінять роботу, щоб усі бажаючі встигали отримати щеплення. А сімейні лікарі будуть зобов’язані обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію, а також нагадати про повторне щеплення.

Станом на 17 серпня в Україні вакцинували від коронавірусу 118 594 людини. Одну дозу отримали 58 441 людина, повністю імунізовані – 60 153 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу – 4 581 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 702 997 щеплень.

Джерело: Оболонська районна державна адміністрація