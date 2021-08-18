В Україні планують створити центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених дітей. На реалізацію проекту кошти виділять уже цьогоріч.
Про це під час засідання Кабміну 18 серпня 2021 року повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
– За ініціативи президента України уряд створює центри неонатального скринінгу, – зазначив Денис Шмигаль.
За його словами, у них фахівці проводитимуть дослідження, які дадуть змогу вчасно виявити у новонароджених хвороби.
– Ми говоримо про понад 20 різних орфанних захворювань, які можуть бути діагностовані у надсучасних медичних центрах, – додав прем’єр-міністр.
Цього річ на реалізацію проекту планують виділити 300 млн грн.
Неонатальний скринінг новонароджених дозволить виявити наявність вроджених та спадкових захворювань, зазначав очільник МОЗ України Віктор Ляшко.
У країни сформують реєстр, де вкажуть назви цих хвороб.
Вчасне виявлення проблем зі здоров’ям подарує шанс таким малюкам у майбутньому жити нормальним, повноцінним життям.
Джерело: Денис Шмигаль