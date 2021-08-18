В Україні планують створити центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених дітей. На реалізацію проекту кошти виділять уже цьогоріч.

Про це під час засідання Кабміну 18 серпня 2021 року повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

– За ініціативи президента України уряд створює центри неонатального скринінгу, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, у них фахівці проводитимуть дослідження, які дадуть змогу вчасно виявити у новонароджених хвороби.

– Ми говоримо про понад 20 різних орфанних захворювань, які можуть бути діагностовані у надсучасних медичних центрах, – додав прем’єр-міністр.

Цього річ на реалізацію проекту планують виділити 300 млн грн.

Неонатальний скринінг новонароджених дозволить виявити наявність вроджених та спадкових захворювань, зазначав очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

У країни сформують реєстр, де вкажуть назви цих хвороб.

Вчасне виявлення проблем зі здоров’ям подарує шанс таким малюкам у майбутньому жити нормальним, повноцінним життям.

Джерело: Денис Шмигаль